Croatie: Kramaric préféré à Brozovic contre la Russie

On ne change pas une équipe qui gagne, ou presque. La Croatie, qui affronte samedi soir la Russie en quart de finale de la Coupe du monde, aligne une équipe-type en 4-2-3-1, avec un seul choix notable. Zlatko Dalic a décidé d'intégrer Andrej Kramaric dans son onze, derrière Mario Mandzukic, et de laisser Marcelo Brozovic sur le banc. On retrouve bien sûr Ivan Rakitic et Luka Modric dans le onze croate.

Du côté de la Russie, Stanislav Tchertchessov repasse lui en 4-2-3-1 après avoir évolué en 5-3-2 contre l'Espagne en huitième de finale. Denis Cheryshev fait notamment son retour dans le onze, tandis que Yury Zhirkov en sort. On retrouve le buteur Artem Dzyuba en pointe (3 buts), Aleksandr Golovin derrière lui et Alexander Samedov côté droit.

Le onze russe: Akinfeev (cap.) - Mario, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov - Zobnin, Kuziaev - Samedov, Golovin, Cheryshev - Dzyuba.

Le onze croate: Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Modric (cap.) - Rebic, Kramaric, Perisic - Mandzukic.