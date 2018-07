Croatie - Danemark: comment regarder le match, streaming et compos probables

Ce dimanche, pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, à 20h en direct sur beIN SPORTS, la Croatie affronte le Danemark.

Au milieu de la deuxième ronde de matches, nous rencontrons la Croatie et le Danemark, un défi d'allure européenne. L'équipe de Dalic a laissé tous les spectateurs émerveillés par la façon dont a dominé l'Argentine et dominant le groupe D, grâce à neuf points sur neuf disponibles. Maintenant, les Croates sont appelés à confirmer dans le défis de l'élimination directe. Inversement, moins favoris par les pronostics, les Danois d'Hareide, poussés par le talent absolu d'Eriksen, ont envie d'étonner et subvertir les résultats déjà écrits "sur papier".

LES FORMATIONS PROBABLES

Croatie (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. Disponible: Livakovic, L. Kalinic, Coruluka, Jedvaj, Caleta-Car, Pivaric, Kovacic, Bradaric, Badelj, Kramaric, Pjaca. Entraîneur: Zlatko Dalic.

Danemark (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen, Eriksen, Sisto; N. Jorgensen. Disponible: Lossl, Ronnow, Knudsen, Zanka Jorgensen, Krohn-Deli, Lerager, Schone, Braitwhaite, Dolberg, Fischer, Cornelius. Entraîneur: Age Hareide.



Tout au long de la compétition, beIN SPORTS vous propose une grande journée football dès 7h00 avec l’Expresso, suivi d'Inside Russia, beIN Russia et le Club Russia d'Alexandre Ruiz, entouré de ses Experts.

Croatie - Danemark en direct ce dimanche à 20h sur beIN SPORTS 1.

Les abonnés beIN SPORTS auront également l’occasion de voir ce match Croatie - Danemark via beIN SPORTS CONNECT.