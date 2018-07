On ne saurait jamais si la bévue commise par Hugo Lloris contre la Croatie est entrée en ligne de compte ou non. Toujours est-il que le portier et capitaine des Bleus champions du monde n'a pas été désigné meilleur gardien de la compétition. Cet honneur est revenu au Belge Thibaut Courtois, auteur d'une compétition de haut niveau avec les Diables Rouges, troisièmes après leur victoire lors de la "petite finale" contre l'Angleterre (2-0) samedi.