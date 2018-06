Si les faits relatés par Tyc Sports sont vrais, l'Argentine n'est pas loin de vivre un petit Knysna. L'Albiceleste serait aujourd'hui un navire sans capitaine. Le média local annonce en effet que les joueurs auraient collectivement décidé d'écarter Jorge Sampaoli des décisions autour de l'équipe, le considérant comme un "simple accompagnateur". Une rébellion pour le moment niée par la Fédération, qui refuse d'admettre que les compositions d'équipe de l'ancien coach du Chili sont jugées totalement irrationnelles par ses joueurs. Le président Claudio Tapia a beau avoir confirmé le disciple de Marcelo Bielsa à la tête du groupe, son influence serait proche du néant en interne.

Après un match nul (1-1) contre l'Islande et une lourde défaite (3-0) face à la Croatie, l'Argentine jouera sa survie dans cette Coupe du monde 2018 mardi. Les chances de qualification restent toutefois importantes, puisqu'une victoire contre le Nigeria conjuguée à tout autre résultat qu'une victoire de l'Islande face à la Croatie permettrait à Lionel Messi et ses camarades d'atteindre les huitièmes de finale. L'atmosphère autour de l'équipe nationale n'en est pas moins délétère, entre ces rumeurs de sabordage du travail de Sampaoli et l'irritante tentative de Diego Maradona de jouer les sauveurs.

Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de l'équipe de France en 2010, même si aucun piquet de grève n'a encore été déposé du côté de Bronnitsy, où est situé le camp de base de l'Argentine. Il y a 8 ans, les Bleus avaient achevé leur déplorable campagne en Afrique du Sud par une défaite contre le pays hôte. En cas de désillusion similaire, Lionel Messi, qui avait décidé de quitter la sélection après la défaite en finale de la Copa America 2016, aura du mal à laisser un souvenir positif de sa carrière internationale.



