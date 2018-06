La Coupe du monde n’a pas encore débuté mais le premier match va avoir lieu ce mardi. Et c’est un duel d’importance entre le Maroc d’un côté et United 2026 qui regroupe les Etats-Unis, le Canada et le Mexique qui souhaitent co-organiser la Coupe du monde 2026. Pour ce premier Mondial à 48 équipes, les défis ne manquent pas et le mode de scrutin a changé puisque ce n’est plus le comité exécutif qui décide mais l’ensemble des fédérations présentes qui vont prendre part au vote.

Il reste d’ailleurs encore quelques détails à régler sur l’identité exacte des membres du congrès prenant part au vote (fédération radiée ou absente, fédération en lien trop direct avec les Etats-Unis) et qui devront attribuer leur voix au Maroc à United ou à aucune des deux

En cas d’égalité c’est l’évaluation technique qui prime, et là le Maroc serait perdant. Autre point à l’avantage des Etats-Unis, les recettes qui seraient très supérieures…

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?