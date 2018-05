Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard a dévoilé ce jeudi sa liste des 23 joueurs sélectionnées (plus 3 réservistes) pour le Mondial en Russie. Younes Belhanda et Mehdi Benatia sont là. Le Lillois Hamza Mendyl et le Caennais Youssef Aït Benasser font partie du groupe qui participera au stage de préparation à partir du 24 mai à Rabat.

Sofiane Boufal (Southampton) est le grand absent de cette liste.

Pour rappel, le Maroc est dans le groupe B composé de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran.