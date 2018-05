Mario Götze est évidemment le héros allemand de la Coupe du monde 2014, celui qui avait inscrit le but décisif à la 113e minute en finale face à l’Argentine, du côté du Maracana. Dans quelques semaines, il supportera ses coéquipiers de la Mannschaft devant la TV. Joachim Löw ne l’a pas convoqué dans la pré-liste pour le Mondial en Russie (14 juin-15 juillet), ce mardi.

Cette absence est marquante mais elle n’est pas surprenante, d’autant que Götze n’avait pas été convié au rassemblement du mois de mars. Victime il y a un an et demi d’une myopathie, une maladie qui l'affaiblissait grandement, le milieu offensif est néanmoins revenu à un niveau respectable cette saison avec Dortmund. Il a disputé 32 matches toutes compétitions confondues (2 buts et 7 passes décisives) dans un rôle de meneur de jeu.

En somme, le joueur de 25 ans est en dessous des autres milieux axiaux de l’effectif que sont Mesut Özil, Toni Kroos, Sami Khedira ou encore Ilkay Gündogan et Leon Goretzka. Il passe également derrière des joueurs offensifs comme Julian Draxler, Leroy Sané et son coéquipier Marco Reus, qui a l’avantage d’être plus polyvalent aujourd’hui.

Le groupe provisoire: Leno, Neuer, Ter Stegen, Trapp - Boateng, Ginter, Hector, Hummels, Kimmich, Plattenhardt, Rüdiger, Süle, Tah - Brandt, Draxler, Goretzka, Gündogan, Khedira, Kroos, Özil, Rudy, Sané - Gomez, Petersen, Müller, Reus, Werner.