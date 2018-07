Coupe du Monde - Belgique : Fellaini, de paria à sauveur

"Je pense que Fellaini est sous-estimé, c’est un footballeur qui a un niveau de contrôle du ballon beaucoup plus élevé que ce que les gens pensent". Cette déclaration de Roberto Martinez à Goal pourrait en faire sourire plus d’un. Comme quand le sélectionneur des Diables Rouges décide de faire entrer le grand belge à la place de Dries Mertens alors que son équipe est menée 2-0 par le Japon. Et pourtant, le coach espagnol n’est pas si fou. Son choix s’est avéré payant. Marouane Fellaini a grandement contribué à la « remontada » de la Belgique en signant le but égalisateur face à l’équipe nippone. De faire quoi faire (un peu ?) remonter sa côte auprès des supporters.

Car on ne pas dire que ce soit l’amour fou entre les Belges et « Big Fella ». En mai dernier, lorsque Roberto Martinez a annoncé sa liste de joueurs pour la Coupe du Monde, beaucoup ont critiqué la présence de Marouane Fellaini. Le milieu de terrain de Manchester United a notamment été préféré à Radja Nainggolan. Incompréhensible pour certains qui lui reprochent son manque de technique et d’élégance.

Il est vrai que le touffu d’1m94 n’est pas le joueur le plus beau à voir jouer. Mais il n’en reste pas moins précieux. Véritable guerrier inépuisable, il est capable de ratisser au milieu de terrain mais aussi de se projeter vers l’avant. Un profil qui plait aux entraineurs. « Je pense que c'est un joueur avec lequel il faut travailler pour apprécier ce qu'il apporte vraiment » a déclaré son sélectionneur. Alors qu’il était en fin de contrat et annoncé sur le départ, Fellaini a finalement prolongé avec Manchester United. José Mourinho qui adore le Belge a d’ailleurs milité pour qu’il reste chez les Red Devils.

Son entrée en jeu face au Japon a, en tout cas, convaincu Roberto Martinez. Le joueur aux 85 sélections devrait être titularisé ce vendredi face au Brésil à la place de Dries Mertens. Alors qu’il possède des caractéristiques totalement différentes du petit napolitain, Fellaini devrait apporter plus de taille, d’impact et consistance aux Diables Rouges. Pas négligeable face à l’armada brésilienne. Il pourrait également mettre à nouveau à profit son jeu de tête remarquable sur coup de pied arrêté. Histoire de faire encore un peu plus taire ses détracteurs.