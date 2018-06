Pour son troisième Mondial, Luis Suarez n’a, pour le moment, déclenché aucune polémique. En 2010, lors de ses débuts en Coupe du monde, celui que l’on ne surnommait pas encore "le vampire" s’était fait remarquer avec une main volontaire en quarts de finale face au Ghana, qui lui avait coûté un carton rouge mais permis à l’Uruguay de rejoindre le dernier carré de ce Mondial sud-africain.

Quatre ans plus tard, au Brésil, il avait cette fois abandonné ses coéquipiers dès la phase de poules, avec sa troisième morsure en match officiel, sur l’Italien Giorgio Chiellini, écopant dans la foulée d’une longue suspension (4 mois et 9 matches internationaux). Autant dire que celui qui évolue désormais au FC Barcelone était attendu au tournant en Russie.

Une faveur à Messi ?

Mais s’il s’est beaucoup énervé lors du premier match de l’Uruguay, contre l’Egypte (1-0), Suarez a retrouvé le sourire lors des deux suivants, inscrivant l’unique but du match face à l’Arabie Saoudite (1-0), puis un nouveau contre l’hôte russe (3-0). Deux réalisations qui lui permettent de pointer à une petite longueur d’Oscar Miguez, recordman uruguayen en Coupe du Monde avec 8 buts.



Et avant les retrouvailles samedi avec Cristiano Ronaldo, déjà auteur de quatre buts, et le Portugal en huitièmes de finale, il assure être très loin de la rivalité Barça-Real, comme des polémiques ou d’une éventuelle lutte pour un titre de meilleur buteur: "En Espagne, cette rivalité avec Cristiano est différente. C’est la Coupe du Monde, et c’est très spécial de défendre les couleurs de son équipe nationale."

Même si, comme le confie son ancien coéquipier à Liverpool Jamie Carragher dans sa chronique pour le Telegraph, sortir "CR7" du Mondial ne serait pas anodin… "Le connaissant, il pensera qu’il peut faire une faveur à son ami Lionel Messi en mettant fin au tournoi de Ronaldo."

Le coup franc de Suarez face à la Russie :