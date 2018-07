A moins de voir prendre fin une série qui se vérifie depuis 1982, la finale de la Coupe du monde 2018 mettra aux prises la France et la Croatie.

Depuis le Mondial en Espagne, l’Inter Milan et le Bayern Munich ont en effet systématiquement eu l'un de leurs joueurs en finale de la Coupe du monde . Or les Nerazzurri ne peuvent plus compter que sur les deux Croates Ivan Perisic et Marcelo Brozovic tandis que Corentin Tolisso est le dernier représentant du club munichois.