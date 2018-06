Coupe du Monde 2018 - Tunisie : Nabil Maaloul promet du changement

Où est passée la séduisante équipe de Tunisie de ces derniers mois ? Qu’est-il arrivé aux Aigles de Carthage contre l’Angleterre ? Etait-ce la fameuse pression du Mondial ou une adversité beaucoup trop forte ? Tant de questions qui taraudent les supporters tunisiens depuis la défaite cruelle de la Tunisie contre l’Angleterre dans le temps additionnel. Si le scénario de la rencontre est dur à avaler, son issue ne souffre d’aucune contestation. Les hommes de Nabil Maaloul ont déjoué et ont surtout subi pendant 90 minutes la domination sans partage des coéquipiers d’Harry Kane, bourreau des Aigles. La défaite est donc logique.

Ce qu’il l’est moins, c’est le niveau de jeu proposé par les Tunisiens. Séduisants en préparation, les hommes de Nabil Maaloul sont apparus comme timorés. Zéro tir cadré, aucune action construite, pas de frisson : les fans tunisiens ont vécu une soirée compliquée en dépit d’un scénario qui les a laissés espérer jusqu’au bout. Face à la Belgique ce samedi, une réaction est attendue. Plus qu’un résultat positif, c’est surtout un niveau de jeu satisfaisant qu’attendent les observateurs tunisiens.

A l’image du Maroc mercredi face au Portugal, il faudra que la Tunisie lâche les chevaux face aux Diables Rouges. Les champions d’Afrique 2004 n’ont de toute façon plus le choix : une défaite face à la Belgique serait synonyme d’élimination. La tâche est des plus compliquées face à une nation souvent citée parmi les probables surprises. Après Kane, Sterling, Rashford et autres Lingaard, la défense tunisienne devra se coltiner Hazard, Mertens, Lukaku et De Bruyne.

Pas sûr que la Tunisie gagne au change. Toujours est-il que Nabil Maaloul va devoir changer des choses s’il aspire à une qualification surprise. Le sélectionneur tunisien le sait et a déjà ciblé quelques axes de travail pour gêner la Belgique. « La défense belge est lente, on va essayer d’en profiter. On va essayer de couper le lien entre De Bruyne et Hazard, et les isoler du milieu de terrain. On va jouer avec une défense avancée et on a besoin d’un joueur qui porte l’équipe vers l’avant », a déclaré le patron tunisien sur la chaîne tunisienne Al Wataniya 1.

Quelques changements sont à prévoir dans le onze titulaire en défense et dans l’entrejeu. L’arrière garde tunisienne a été dans une grande difficulté face aux athlétiques joueurs anglais. Il est fort à parier qu’il en sera de même ce samedi face aux Lukaku, Boyata et autres Meunier. Dans l’animation offensive, il existe sur le banc des options à l’instar de Khaoui, Khalifa ou encore Srarfi.

« Il faut vite se remettre la tête à l’endroit après la défaite face à l’Angleterre, a déclaré Wahbi Khazri sur beIN SPORTS. Il faudra gagner contre la Belgique, ce sera la meilleure des choses. On est déçu du résultat contre l’Angleterre. On n’a pas mis la manière, on n’a beaucoup défendu. La qualité de jeu qu’on a produit est dommageable. On est capable de faire beaucoup mieux. C’est rageant et frustrant. Le coach a dit qu’il avait confiance en nous. Il faut qu’on retrouve notre jeu de passe qui fait mal à l’adversaire. Il faut les faire courir. On se doit de faire ça contre la Belgique. On est capable de le faire. » Verdict samedi aux alentours de 16h…