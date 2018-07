La présence en demi-finale de la Coupe du Monde de la Belgique et de l’Angleterre, qui affronteront respectivement la France et la Croatie mardi et mercredi soir, permet de mettre en valeur la qualité de l’effectif du club de Tottenham, qui place pas moins de neuf de ses joueurs dans le dernier carré : cinq joueurs des Three Lions (Kieran Trippier, Danny Rose, Eric Dier, Dele Alli et Harry Kane), trois Diables rouges (Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Moussa Dembélé) et bien sûr Hugo Lloris pour les Bleus.

Les Spurs devancent deux autres formations anglaises, les deux clubs de Manchester, City et United, qui comptent sept éléments. Kyle Walker, Vincent Kompany, John Stones, Benjamin Mendy, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne et Fabian Delph pour les Citizens, Phil Jones, Ashley Young, Paul Pogba, Marouane Fellaini, Marcus Rashford, Jesse Lingard et Romelu Lukaku côté Red Devils.

Trois joueurs pour le Real Madrid

Chelsea suit derrière avec six joueurs: Thibaut Courtois, Gary Cahill, N’Golo Kanté, Eden Hazard, Olivier Giroud et Michy Batshuayi (prêté au Borussia Dortmund la saison dernière). Liverpool a quatre représentants (Simon Mignolet, Dejan Lovren, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson), tout comme le PSG (Alphonse Areola, Presnel Kimpembe, Thomas Meunier, Kylian Mbappé), l’Atlético Madrid (Lucas Hernandez, Sime Vrsaljko, Antoine Griezmann et la dernière recrue Thomas Lemar) et le Barça (Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen, Ousmane Dembélé et Ivan Rakitic).

Plombé par les absences de l’Espagne et du Brésil, le Real Madrid n’a que trois rescapés (Raphaël Varane, Mateo Kovacic et Luka Modric), soit autant que l’AS Monaco sans Lemar (Danijel Subasic, Djibril Sidibé, Youri Tielemans) et l’OM (Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin).