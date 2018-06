L’Argentine est sous le choc. Humiliée 3-0 par la Croatie pour son deuxième match en Russie, l’Albiceleste a touché le fond et semble se diriger inexorablement vers une élimination dès le premier tour de la Coupe du monde. Une catastrophe pour le double champion du monde (1978, 1986) qui comptait sur Lionel Messi pour jouer les premiers rôles.

Mais le quintuple Ballon d’Or, déjà à la dérive face à l’Islande (1-1), a une nouvelle fois failli et si certains tentent encore de l’exonérer, les critiques se font de plus en plus nombreuses à son endroit. Dans une conversation privée avec son entraîneur-adjoint German Burgos qui a filtré dans les médias argentins, Diego Simeone a ainsi eu des propos très durs le concernant, osant une comparaison peu flatteuse avec Cristiano Ronaldo.

"Messi est très bon, mais il est très bon parce qu’il est entouré (au Barça) de joueurs extraordinaires. Mais si tu dois choisir entre Messi et Ronaldo pour une équipe normale, tu prends qui ?" a-t-il ainsi lancé, plein de sous-entendus.

"Cette équipe va mal." Diego Simeone

Pour autant, le capitaine de l’Albiceleste n’est pas le premier responsable aux yeux de Diego Simeone. "C’est la conséquence de la gestion de ces quatre dernières années. C’est l’anarchie. Il n’y a pas de leader. Chez les dirigeants comme sur le terrain. L’équipe est perdue. Elle a joué de la même façon que contre l’Islande. Cette équipe va mal", a-t-il expliqué à son adjoint.

Diego Simeone veut néanmoins encore croire à la qualification. "Cette équipe va mal mais c’est l’Argentine et je veux y croire. Maintenant, tout dépend de l’Islande. Les Islandais ne doivent gagner aucun de leurs deux matches", a-t-il ajouté.