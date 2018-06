Coupe du Monde 2018 - Sénégal : Sadio Mané, le Roi Lion

Du Sénégal en Angleterre, en passant par la France et l’Autriche, Sadio Mané a rayonné depuis son arrivée en Europe à l’hiver 2012. En six ans, l’international sénégalais a connu une évolution constante et logique : Metz, RB Salzburg, Southampton, Liverpool. Les choix sont réfléchis, la montée en régime bien réelle. A 26 ans, le natif de Sédhiou au Sénégal fait les beaux jours de Liverpool.

Dix buts en Premier League, dix buts en Ligue des Champions : l’attaquant des Reds a réussi un double-double très intéressant. Surtout, Mané a ponctué son excellente saison par un but en finale de la Ligue des Champions. Sadio Mané arrive en Russie en pleine forme physique et avec beaucoup de confiance. Une bonne nouvelle pour le Sénégal qui aura besoin d’un grand Mané pour se sortir d’un groupe comportant la Colombie, le Japon et la Pologne.



Le but de Mané en finale face au Real Madrid :



Avec les Lions de la Teranga, Sadio Mané répond également présent avec 13 buts et 13 passes décisives en 47 sélections. Ses larmes en quarts de finale de la CAN 2017 lors de l’élimination du Sénégal face au Cameroun sont encore dans tous les esprits. Formé à Génération Foot, Sadio Mané a gardé de fortes attaches avec son pays de naissance. Il incarne un message d’espoir et de réussite dans un pays où la majorité des enfants rêvent de marcher dans ses pas.



La star sénégalaise s’est d’ailleurs distinguée ces derniers mois en multipliant les bonnes actions. Lors de la finale de la Ligue des Champions, il a par exemple envoyé 300 maillots de Liverpool au village de Bambali. Cette commune de 2000 habitants a vu Mané jouer au football avant de s’exiler en Europe. Le n°19 des Reds a également construit un lycée et financé la restauration d’une mosquée pour un total estimé à 270 000 €. La construction d’un hôpital est également envisagée dans les prochains mois…

Le Real Madrid comme future destination ?





Admiré par tout un continent, à l’instar de son coéquipier Mohamed Salah, Sadio Mané sera soutenu par un tout un continent en Russie. Pour sa première Coupe du Monde, l’intéressé sera scruté de près. Après son excellente saison sous le maillot de Liverpool, l’international sénégalais a suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

Ainsi, France Football rapporte que le Real Madrid aurait coché le nom de l’ex-Messin en vue de la saison prochaine. Une destination qui viendrait s’inscrire dans la logique de son évolution. Reste à savoir si Liverpool est d’accord pour lâcher et si oui, à quel prix ? Si le joueur flambe en Russie, son prix évoluera en fonction. Et la note pourrait bien être salée pour le club acquéreur…