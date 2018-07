Coupe du Monde 2018 : Pour Neymar, le Ballon d’Or, c’est déjà maintenant !

Peut-il être celui qui détrônera les deux monstres ? Vainqueurs sans discontinuer du Ballon d'Or depuis 2008, l’Argentin et le Portugais pourraient voir leur série prendre fin dans quelques mois. La cause ? Neymar évidemment. Stoppé en cours de saison par une fracture au cinquième métatarse, le prodige brésilien (19 buts, 13 passes décisives en Ligue 1) a vu CR7 empocher une troisième Ligue des Champions d’affilée et s’élever au rang de grandissime favori à sa propre succession. Sauf que cette Coupe du Monde a de grandes chances de redistribuer les cartes entre les trois hommes avec les sorties de route prématurées de la Pulga et de Ronaldo.

Avant le quart de finale entre le Brésil et la Belgique vendredi (20h - beIN SPORTS 1), le numéro 10 des Auriverde voit sa cote gonfler à vue d’œil. Après un premier tour de chauffe, Neymar a délivré un match plein lundi face au Mexique (2-0). Bien aidé par un Willian brillant, l’attaquant du PSG a ouvert le score avant d’être directement impliqué sur le but du break de Roberto Firmino.

La menace Mbappé

Avec deux buts et une passe décisive, il est encore loin de ravir la vedette à Harry Kane (5 buts), meilleur buteur de la compétition. Mais avec un impact de plus en plus important sur le jeu du Brésil, Neymar met désormais tous les atouts de son côté pour rattraper son retard. Alors, si le Brésil revient sur le toit du monde le 15 juillet à Moscou, pourquoi ne pas voir Neymar obtenir son premier Ballon d’Or à la fin de l’année ?

Bien sûr, le buteur de la Seleção n’est pas le seul à rêver d’un sacre. Parmi les prétendants toujours en course dans ce Mondial, Kane, et son énorme saison avec Tottenham (41 buts tcc mais aucun trophée remporté), fait figure d’outsider crédible. Mais le plus grand concurrent du Brésilien se nomme sans conteste… Kylian Mbappé.

Flamboyant face à l’Argentine et auteur d’un doublé, l’attaquant français de 19 ans a une très belle carte à jouer en juillet. Contrairement à son coéquipier de club, lui a disputé la saison en intégralité ; avec des stats certes moins impressionnantes. Dès lors, comment départager les deux hommes ? En cas de France-Brésil en demi-finales, le théâtre de ce duel étoilé sera tout trouvé.