Coupe du Monde 2018 : Piqué ne digère pas les critiques contre Messi

Messi est logiquement idolâtré en Argentine comme ce peut être le cas à Barcelone par exemple. Figure du football mondial, il symbolise également cette Albiceleste qui a chuté en finale de la Coupe du monde 2014 et deux fois en finale de la Copa America. C’est après ce titre avec la sélection nationale qu’il court depuis si longtemps. Mais évidemment, les critiques féroces ne manquent pas au moindre faux pas, ce qui n’a pas manqué ces derniers temps.

"Les critiques contre Messi, personne ne les comprend mais on sait que c’est très passionnel dans son pays. Le fait que ce soit la tête de pont fait qu’il reçoit les critiques. C’est lui qui les a qualifiés pour le Mondial, sans lui peut-être qu’ils ne seraient pas là, et ça, peut-être que les gens ne s’en souviennent pas", a plaidé Gerard Piqué, son coéquipier à Barcelone, pour le Mundo Deportivo.

Et impossible à ses yeux de le remettre en question. "On ne peut pas douter de ses qualités ni de son engagement envers l’Argentine", tonne-t-il. Une évidence qui pourrait se morceler en cas de contre-performance contre les Croates. Piqué, lui, voit plus loin pour Messi et l’Argentine puisqu’il évoque déjà de possibles retrouvailles. On en est encore loin.