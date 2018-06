Coupe du monde 2018 : Pas de chance pour l'Iran

En se qualifiant pour sa deuxième Coupe du Monde consécutive, l’Iran vient de réaliser un premier exploit. La « Team Melli » disputera sa quatrième phase finale. La sélection entraînée par Carlos Queiroz s’est qualifiée sans trembler en finissant en tête de son groupe devant la Corée du Sud. Un parcours presque parfait pour les Iraniens avec 6 victoires et 4 matchs nuls. Ils peuvent remercier en grande partie le secteur défensif. Seulement 2 buts encaissés en 10 rencontres lors du dernier tour. Les deux buts encaissés lors du dernier match face à la Syrie (2-2), soit près de deux ans sans prendre le moindre but dans un match officiel (entre novembre 2015 et septembre 2017).

L’entraîneur portugais devra composer une équipe majoritairement avec des joueurs qui évoluent dans le championnat local ou dans les championnats européens de seconde zone (Belgique, Grèce, Russie,…). Pour cette Coupe du Monde, la fédération n’a pas hésité à fermer les yeux sur certaines sanctions infligées à deux de leurs joueurs : Masoud Shojaei, qui pourrait disputer son 3ème Mondial, et Ehsam Hajsafi. Ces deux internationaux ont été bannis à vie pour avoir joué avec Panionios, leur club à l’époque, face à une équipe israélienne. Aujourd’hui, respectivement à l’AEK Athènes, et à l’Olympiakos. Ces deux joueurs pourraient être importants, quand on sait ce qu’il y aura au menu de la Team Melli : l’Espagne, le Maroc et le Portugal.

Une poule plus relevée qu'en 2014, où l'Iran avait tenu tête à l'Argentine de Messi, avant de plier dans les derniers instants du match. Un seul petit point pris après un match nul (0-0) face au Nigéria, qui se fera éliminé par la France au tour suivant. Avant de sombrer lors du dernier match face à la Bosnie. Cette fois, les oppositions en Russie semblent encore plus difficiles.

L'Iran ne prépare pas le Mondial de la meilleure des manières, en perdant en match amical face à la Turquie, non-qualifiée à la Coupe du Monde.

Gardiens de but : Alireza Beiranvand (Persepolis), Seyed Hossein Hosseini (Esteghlal), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo/POR).

Defenseurs : Ramin Rezaeian (Ostende/BEL), Voria Ghafouri, Pejman Montazeri, Seyed Majid Hosseini, Omid Norafkan, Roozbeh Cheshmi (Esteghlal), Steven Beitashour (Los Angeles FC/USA), Seyed Jalal Hosseini, Mohammad Ansari (Persepolis), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Alsaad/QAT), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny/RUS), Saeid AGhaei (Sepahan).

Milieux de terrain : Saeid Ezatolahi (Amkar Perm/RUS), Masoud Shojaei (AEK Atenas/GRE), Ahmad Abdolahzadeh (Foolad), Saman Ghoddos (Ostersunds/SWE), Mahdi Torabi, Ali Gholizadeh (Saipa) (Saipa), Ashkan Dejagah (Notthingham Forest/ING), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiacos/GRE), Pas de chance pour l'Iran (Sepahan), Soroush Rafiei (Al Khor/QAT) y Vahid Amiri (Persepolis).

Attaquants : Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar/HOL), Karim Ansarifard (Olympiacos/GRE), Mahdi Taremi (Al Gharafa/QAT), Sardar Azmoun (Rubin Kazan/RUS), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen/HOL), Kaveh Rezaei (Charleroi/BEL).

Alireza Jahanbakhsh est le nouveau joyau du football iranien. A 24 ans, cet ailier droit vient de terminer meilleur buteur des Pays-Bas, en inscrivant 21 buts, et donnant 12 passes décisives avec son club de l’AZ Alkmaar. C’est en pleine confiance qu’il abordera donc la compétition. Plusieurs grosses écuries européennes comme Naples sont intéressées par son profil. Toutefois, il n’affiche pas les mêmes statistiques en équipe nationale (36 sélections, 4 buts). A lui de profiter de sa confiance gagnée lors de sa saison en club. Il devrait être aidé par Sardar Azmoum, l'autre pépite de la Team Melli, qui évolue du côté du Rubin Kazan.

Pour sa quatrième Coupe du monde, Carlos Queiroz sera un atout de poids pour son équipe. Après 2002, avec l'Afrique du Sud, 2010, avec le Portugal et 2014 avec l’Iran, le technicien portugais retrouvera ses compatriotes portugais lors des poules. Il essayera de revenir à Téhéran avec une victoire. La dernière en date remonte à 1998. La tâche ne sera pas aisée pour lui quand on sait qu’en plus du champion d’Europe, l’Iran jouera l’Espagne et le Maroc. Ce sera ses derniers moments avec la Team Melli, puisqu'il quittera son poste à la fin de la compétition.

La sélection iranienne n’aura pas la tâche facile quand on sait qu'elle affrontera l'Espagne et le Portugal. Il faudra à tout prix battre le Maroc pour leur entrée en lice pour rêver. Mais la montagne semble immense pour la Team Melli pour voir les hommes de Carlos Queiroz.

