Coupe du Monde 2018 : On en attendait tellement...

Pression trop lourde sur Sadio Mané ?

Seize ans après l'épopée sénégalaise de 2002 avec El-Hadji Diouf, les espoirs du Sénégal étaient placés sur Sadio Mané. Il devait être celui qui devait permettre au Sénégal faire renaître le football sénégalais dans la planète football. Après une magnifique saison avec Liverpool, Sadio Mané est arrivée en Russie comme étant la grande star de sa sélection. Malgré un but lors deuxième match face au Japon, bien aidé par Eiji Kawashima, pour les Sénégalais, ce n'est pas suffisant. Les supporters des Lions de la Teranga avaient placé beaucoup d'espoir sur l'ancien joueur du FC Metz. Sur son couloir gauche, il a trop souvent perdu de ballons après une succession de mauvais choix. Il aurait pu être le sauveur de son pays face à la Colombie s'il avait évité le tacle de Davinson Sanchez pour frapper au but. La VAR en a décidé autrement.

Thomas Muller, symbole d'une triste Allemagne

On aurait pu en citer bien plus de joueurs allemands dans notre sélection. Mais Thomas Muller est l’exemple type de la catastrophe allemande en Russie. Auteur de 10 buts en 13 matchs avant le début de la compétition, le joueur du Bayern Munich n’a pas su se montrer décisif cette fois-ci. Pire encore, Joachim Löw n’a pas hésité à le sortir du 11 de départ pour le dernier match face à la Corée du Sud. Emprunté physiquement, il aura fait un Mondial sous le même ton que sa saison avec le club bavarois. Thomas Muller a peut être vécu sa dernière Coupe du Monde avec la la Nationalmannschaft.

La Pologne a trop misé sur Lewandowski

Star de la sélection polonaise, Robert Lewandowski n'a pas réussi à mettre le moindre but en trois matchs. Il est vrai que celui qui a fini meilleur buteur des éliminatoires (16buts) n’a pas été aidé par ses coéquipiers. Esseulé devant, il s’est plus contenté à être un joueur de relais en décrochant de sa position d’attaquant de pointe. Les supporters polonais peuvent être déçus de leur équipe et de leur attaquant vedette en qui ils ont placé beaucoup de confiance et d’espoir.