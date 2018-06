"On espère que ce sera le dernier match de Messi. Même si on profite de le voir jouer, notre unique option est de gagner." Bryan Idowu a évoqué en conférence de presse le rêve du Nigeria qui ressemble évidemment au cauchemar de toute l’Argentine. Une Albiceleste critiquée de toutes parts et qui entrevoit le pire depuis le début de la Coupe du monde. Un penalty manqué par Messi lors du premier match face à l’Islande (1-1), une claque face à la Croatie (3-0) et voilà la réalité d’une possible élimination qui pointe le bout de son nez.

Et encore, sans le succès du Nigeria face à l’Islande (2-0), ce serait déjà quasiment bouclé. L’Argentine est déjà dans le rouge vif et l’absence de cohésion, de fond de jeu et de confiance brouille très clairement les perspectives. Le succès est pourtant impératif pour doubler les Super Eagles au classement avant de regarder avec inquiétude l’autre match. En effet, une victoire ne suffit pas si l’Islande gagne également. Il faudrait alors l’emporter par un écart plus important que l’Islande…

Idowu a finalement tout à fait raison d’évoquer la fin de l’aventure pour Leo Messi. La star du Barça avait déjà claqué la porte de la sélection en 2016 après la finale de la Copa America perdue face au Chili qui faisait suite à la défaite en finale de la Coupe du monde 2014… Cette fois, comme Mascherano l’a confirmé dans la semaine, c’est toute une génération qui partirait en cas de déroute. Car imaginer l’Albiceleste prendre la porte, et c’est une grande partie du football argentin qui exploserait en vol. Et sans Messi, tout serait bien plus complexe…