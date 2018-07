Coupe du Monde 2018 : Mbappé en mode sniper

Plus les matchs et les tours passent, plus les occasions sont moins nombreuses. Jusque-là, on ne vous apprend pas grand-chose. Mais Kylian Mbappé déroge à cette idée reçue. A seulement 19 ans, le numéro 10 des Bleus en est déjà à 3 buts en Coupe du Monde. Après des débuts timides face à l’Australie (2-1), il permet à la France de l’emporter (1-0) et de se qualifier pour le tour suivant. Un rêve devenu réalité « J’ai toujours dit que marquer en Coupe du Monde était un rêve de tout footballeur. Il se réalise, j’espère qu’il y en aura d’autres. ». Et d’autres buts, il y en a eu. Lors du huitième de finale face à l’Argentine, il réalise une prestation XXL, ni plus, ni moins.

Positionné à droite, on a vite compris que Kylian pouvait faire voler en éclats l’Albiceleste, avec comme arme principale : la vitesse. Appelez-le comme vous le voulez, « Fusée française », « Super Kylian », « Air Kylian », « Le Concorde Mbappé », mais les défenseurs argentins n’y ont vu que du feu et surtout son numéro 10 s’éloigner d’eux à vive allure. La première victime de Kylian Mbappé c’est Marcos Rojo. Le défenseur central de Manchester United n’a pas eu d’autre choix que de faire faute dans la surface après que le joueur du Paris Saint-Germain ait été flashé à 37 km/h. Faisant des misères à Rojo, averti d’un carton jaune, Jorge Sampaoli n’a pas trouvé mieux que de le sortir à la pause. Un petit tour de chauffe pour celui qui vit sa première compétition en sélection nationale. En seconde période, c’est lui qui marquera les deux buts qui donneront l’avantage aux Bleus en l’espace de 4 minutes.

Une efficacité époustouflante

Si lors de sa saison au Paris Saint-Germain, il a parfois fait preuve de manque de réalisme dans le dernier geste malgré ses 21 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues. Durant le Mondial, le gamin de Bondy est d’un sang-froid incroyable. Lors de ses 4 matchs disputés, il a frappé 5 fois au but, toutes ses tentatives ont trouvé le cadre. Meilleur buteur français dans ce Mondial avec 3 réalisations, Mbappé n’en finit plus de battre les records.

En 89 minutes jouées dans un match de Coupe du Monde à élimination directe, il a déjà mieux faite que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi réunis, qui n’ont pas trouvé le chemin des filets en 1270 minutes. A 19 ans et 6 mois, il est même devenu le plus jeune joueur à inscrire 2 buts en Coupe du Monde depuis Michael Owen en 1998 (18 ans et 6 mois). On tient là une véritable pépite.

Face à l’Uruguay, il aura face à lui une défense qui n’a encaissé qu’un seul but depuis le début la compétition. Les espaces seront surement moins importants que samedi dernier face aux Argentins, mais qu’importe, Kylian Mbappé est sur un petit nuage et Didier Deschamps compte sur lui pour sauter le verrou uruguayen.