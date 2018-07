En novembre dernier, c'est un petit séisme qui avait secoué la planète football. Après les Pays-Bas, troisièmes de leur groupe des éliminatoires derrière la France et la Suède, quarts de finaliste de la Coupe du monde par ailleurs, l'Italie avait échoué dans sa quête de qualification, battue en barrage par Ola Toivonen et consorts. La Squadra Azzurra a donc amorcé un nouveau cycle depuis, Giampiero Ventura étant remplacé par Roberto Mancini après un court intérim de Luigi Di Biagio.

L'ancien attaquant de la Sampdoria, où il a notamment formé un duo redoutable avec Gianluca Vialli, doit écrire un nouveau chapitre du prestigieux livre de la Nazionale. "Tout n'est pas à jeter, contrairement à ce que beaucoup ont dit. L'élimination a été dévastatrice mais les joueurs que nous avons sont jeunes et bons, a expliqué l'ancien coach de l'Inter Milan sur Channel 5. Je pense qu'ils peuvent tous continuer de grandir ensemble d'ici deux ans. Nous devons essayer de nous qualifier pour l'Euro et avoir une équipe qui peut viser la victoire. Ensuite, il sera temps de penser à la prochaine Coupe du monde".

Roberto Mancini se veut donc ambitieux, et transpose même sa formation dans le tableau final du Mondial actuellement organisé en Russie. Selon lui, cette Squadra Azzurra éliminée sans gloire en barrage méritait bien mieux. "Les tifosi que je rencontre me disent souvent que nous aurions le niveau pour être en Russie au regard des équipes qui y sont, et je partage leur avis, avance-t-il. En dehors du Brésil, il n'y a aucune équipe nationale présente là-bas qui nous est supérieure". La Nazionale, qui n'a gagné que trois de ses dix dernières sorties (contre l'Arabie Saoudite, l'Albanie et Israël) depuis septembre dernier, a-t-elle déjà changé à ce point sous l'impulsion de son nouveau sélectionneur ?