Coupe du Monde 2018 : Mais où es-tu Thomas Müller ?

2 tirs et 0 but au compteur. Ce sont les statistiques faméliques de l’attaquant aux 93 sélections après les deux premiers matchs de l’Allemagne dans cette Coupe du Monde. Des chiffres éloquents pour mesurer l’impact inexistant du Bavarois dans ce début de compétition, empêtré dans son couloir droit et très peu en vue malgré 180 minutes passées sur les terrains russes. Alors, au moment d’aborder la rencontre couperet des champions du monde en titre face à la République de Corée, la question mérite d’être posée : qu’arrive-t-il à Thomas Müller ?

Un rendement en chute libre

Le Munichois est dans le doute et cela ne date pas de ce tournoi. A vrai dire, le Munichois subit une conséquente baisse de régime depuis deux saisons avec son club, et cela se poursuit sous le maillot de l’équipe nationale. Entre 2012 et 2016, l’attaquant a compilé 59 buts en 122 matchs de Bundesliga. Depuis deux ans en revanche, c’est la chute libre puisqu’il ne compte que 13 réalisations en 58 rencontres de championnat. Même baisse de régime en sélection cette saison (1 but en 8 matchs) et ce constat implacable : le fantôme de Thomas Müller n’est plus forcément indispensable à la Mannschaft.

Milieu offensif polyvalent par excellence, le numéro 13 allemand sait tout bien faire sur un terrain. Défendre, presser, passer, marquer. Dans un style sans fioriture, il est l’homme toujours placé au bon endroit au bon moment. Ou était. A 28 ans, la carrière de Müller est en nette perte de vitesse au Bayern Munich et sa place de titulaire n’a jamais été autant menacée avec l’Allemagne.

Un avenir loin du Bayern ?

Celui qui a passé toute sa carrière professionnelle à Munich (il a rejoint le centre de formation à 11 ans) pourrait même prendre une autre direction dans un futur proche, après avoir ouvert la porte à un départ début juin dans le journal Welt Am Sonntag. "Une autre expérience serait certainement intéressante et attrayante. Si la situation est différente, beaucoup de choses peuvent arriver".

Pour se relancer, le septuple champion d’Allemagne, joueur chéri des supporters du FC Bayern, doit peut-être se dénicher un nouveau défi cet été pour retrouver le chemin du but. Malheureusement pour lui et la Mannschaft, l’urgence est toute autre et le temps ne joue pas en leur faveur. Pour Müller, le moment est venu de marquer pour se libérer. L’inverse est aussi vrai.