Coupe du Monde 2018 : L’Uruguay peut-elle mieux faire ?

Deux victoires 0-1 et 1-0, et puis c’est tout ! A l’heure d’affronter le pays hôte, la Russie, l’Uruguay n’a pas survolé ses deux premières rencontres, loin de là. Pire, la Celeste a parfois semblé fébrile et limité lors de ses matchs face à l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Mais comme la Belgique, l’Angleterre, la France, la Croatie, le Mexique et la Russie, l’Uruguay aborde son dernier match de poules avec six points au compteur.

Avec un Luis Suarez peu adroit et un collectif général loin des standards attendus, la Celeste n’a pas rayonné pour son entrée en matière, et le match contre la Russie peut lui permettre de remettre les pendules à l’heure. Pour obtenir la première place du groupe et peut-être éviter en huitièmes de finale l’Espagne, leader du groupe B, la victoire est impérative pour le groupe d’Oscar Tabarez, en poste depuis 2006 sur le banc uruguayen et surnommé le Maestro au pays.

Enfin des buts pour la Celeste ?

Le sélectionneur de 71 ans, touché depuis plusieurs années par une neuropathie et contraint de se déplacer en béquille ou en fauteuil électrique, est l’architecte d’une équipe à la rigueur défensive avérée, la seule avec la Croatie à ne pas encore avoir encaissé de but dans cette Coupe du Monde 2018. Mais pour s’élever encore dans ce Mondial, la Celeste va peut-être devoir faire mieux et ne plus se contenter du minimum. Bref, faire preuve de plus de folie.

Le match face à la Russie est l’occasion de se rassurer offensivement. Face à une Sbornaya fringante et sans complexe, les espaces pourraient être nombreux à la Samara Arena pour le duo Luis Suarez - Edinson Cavani. Pour autant, cela sera-t-il suffisant pour faire chavirer la sélection russe ? "On veut gérer moins et marquer plus" prévient Tabarez avant cette finale du groupe A contre l'une des formations surprises de ce premier tour. Au terrain de parler désormais. Histoire de jeter aux oubliettes un début de tournoi pas totalement en adéquation avec l’ambition de l’Uruguay.