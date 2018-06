Cette Coupe du Monde démarre avec un maximum d’intérêt chez les Français : 66% d’entre eux comptent bien la suivre.

Le niveau d’intérêt des Français pour cette Coupe du Monde en Russie est assez exceptionnel : les deux-tiers des Français (66%) et la quasi-totalité des amateurs de foot (96%) vont suivre la compétition.

L’Equipe de France jouit d’un formidable soutien dans l’opinion : plus des deux-tiers des Français (67%) disent avoir une bonne opinion des Bleus… c’est pratiquement deux fois plus qu’en mai 2014 juste avant la dernière coupe du monde au Brésil !

Avec 67% de bonnes opinions auprès des Français, et 86% auprès des amateurs de foot, l’EdF jouit d’une popularité très appréciable dans l’absolu et surtout bien supérieure à celle qu’elle avait avant d’aborder les dernières grandes compétitions auxquelles elle a participé.

Désormais, plus des deux-tiers des Français (67%) jugent les Bleus à la fois «talentueux», «sympathiques » et «motivés»

Les joueurs de l’Equipe de France bénéficient à présent d’une image très flatteuse tant sur le plan sportif que sur celui de l’attitude. Ainsi, désormais, les deux-tiers des Français (67%) estiment que les joueurs de l’EdF sont « talentueux », « motivés », « sympathiques » et même qu’ils « reflètent bien la jeunesse d’aujourd’hui » !

Les Français font même des Bleus leurs premiers favoris dans leurs pronostics de victoire à la Coupe du Monde : la France devance les trois favoris au niveau mondial que sont le Brésil, l’Allemagne et l’Espagne

Résultat, près d’un Français sur deux (47%) et près des deux-tiers des amateurs de foot (64%) estiment que la France a des chances importantes de remporter la Coupe du Monde. Encore plus fort, lorsqu’on demande aux Français de citer le nom d’un pays pour la victoire finale, avec 25% de citations, ils placent la France en tête devant les trois super-favoris : le Brésil (2ème avec 23%), l’Allemagne (3ème avec 17%) et l’Espagne (4ème avec 10%).

Deschamps en tant que sélectionneur et Griezmann en tant que joueur leader sont les principaux atouts des Bleus aux yeux des Français

Didier Deschamps a une image de gagneur, du coup, 71% des Français et 82% des amateurs de foot font de nouveau confiance à Didier Deschamps pour mener l’EdF à la victoire lors de cette Coupe du Monde. Rarement – voire jamais – un sélectionneur Français n’aura abordé une Coupe du Monde avec un tel soutien du public.

L’autre atout individuel des Bleus est sur le terrain, c’est Antoine Griezmann. Le Colchonero avait réussi à conduire les Bleus en finale du dernier Euro, réussissant presque à battre l’Allemagne à lui tout seul… c’est donc logiquement de nouveau vers lui que les Français se tournent pour cette Coupe du Monde. Il arrive en tête des joueurs qui, selon eux, devraient être le LEADER de l’équipe. Grizou devance largement tous les autres : il est placé en tête par 47% des Français, devant le capitaine Hugo Lloris (15%), Olivier Giroud (11%) et Kylian Mbappé (8%).

Les Français se contenteraient volontiers d’un 2-1 pour le premier match contre l’Australie et pensent qu’aller jusqu’en demi-finale serait suffisant pour que l’on puisse qualifier le parcours des Bleus de «réussi»

Une majorité de 58% de Français et 64% des amateurs de foot « se contenteraient » volontiers d’une élimination en demi-finale ou après ce stade. Si les hommes de Deschamps atteignent au moins ce stade, les Français s’estimeront déjà satisfaits. S’ils étaient éliminés avant les quarts, en revanche, plus des trois-quarts des Français seraient déçus.