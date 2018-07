Les Bleus sont fixés. L’Argentin Nestor Pitana a en effet été désigné pour arbitrer le quart de finale entre la France et l'Uruguay, vendredi (16h00 - beIN SPORTS 1). Il sera assisté de ses compatriotes Hernan Maidana et Juan Pablo Belatti, tandis que l’Iranien Alireza Faghani, qui avait officié lors du match face à l’Argentine en huitièmes de finale, tiendra le rôle de quatrième arbitre.

Nestor Pitana est une vieille connaissance des troupes de Didier Deschamps. L’Argentin avait en effet arbitré le précédent quart de finale perdu par les Bleus il y a quatre ans au Brésil face à l’Allemagne (1-0). "Lors de France-Allemagne en 2014, sa prestation n’avait souffert d’aucune contestation", a rappelé Joël Quiniou. Et voir un Argentin arbitrer les bourreaux de l’Albiceleste ne constitue pas un problème à ses yeux. "C’est devenu classique. Avant, on faisait plus attention à cela, c’est vrai. Mais il est neutre à ce que je sache. Ce qui compte, c’est la performance. Ils cherchent avant tout à passer inaperçu et à avoir la note maximale pour continuer dans la compétition", a-t-il expliqué.

Nestor Pitana a déjà officié à trois reprises lors de cette Coupe du Monde : pour le match d’ouverture Russie-Arabie saoudite (5-0) et Mexique-Suède (0-3) durant la phase de groupes, puis lors du huitième de finale entre la Croatie et le Danemark (1-1, 4 t.a.b. à 3). Trois rencontres qui n’avaient donné lieu à aucune polémique concernant l'arbitrage. L’Argentin a par ailleurs dirigé deux rencontres de la Celeste lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la zone Amsud. Pour deux matchs nuls contre la Colombie et le Brésil (2-2).