Le sélectionneur de la Suède, Janne Andersson, a pesté contre le banc des remplaçants de l’Allemagne samedi soir à Sotchi juste après le but vainqueur de Toni Kroos (2-1, 90e+5). "Certains membres de leur staff ont célébré en courant dans notre direction et se sont vantés devant nous avec de grands gestes, cela m’a vraiment énervé", s’est-il plaint en conférence de presse. Son équipe avait mené 1-0 (Ola Toivonen 32e)… "Beaucoup chez nous étaient agacés. Nous nous sommes battus pendant 95 minutes… Quand c’est fini, normalement, vous vous serrez la main et vous partez. J’étais donc très en colère, a déclaré Andersson. Vous ne réagissez pas comme ils l’ont fait. C’est tout."

Je n'ai rien vu d'agressif Joachim Löw



Joachim Löw, son homologue de la Nationalmannschaft, a dit ne pas être au courant d’une quelconque provocation. "Je n’ai pas été témoin de cela. Nous nous sommes concentrés sur d’autres choses. Nous nous sommes congratulés. Je n’ai rien vu d’agressif", a-t-il affirmé. L’Allemagne et la Suède ont trois points, et le Mexique en a six, avant les deux derniers matches du groupe F. Où tout reste possible, même pour la Corée du Sud et son zéro pointé pour le moment. Une victoire des Blagult sur le Tri mercredi à Iekaterinbourg et ils seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Conclusion optimiste - forcément - d’Andersson: "Nous avons une excellente opportunité, nous donnerons tout pour y parvenir. Nous sommes tellement déçus, là, émotionnellement… C’est probablement le dénouement le plus tragique que j’ai jamais connu dans ma carrière… Mais nous allons digérer et nous rattraper, nous avons toutes les chances de notre côté. Nous sommes encore en vie ! Nous devons sécher nos larmes et revenir plus forts".



Le bijou de Kroos pour sauver l'Allemagne :