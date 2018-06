Coupe du Monde 2018 : L’Egypte prie pour Salah

28 ans que le peuple égyptien attendait ce moment-là. Vendredi à 14h face à l’Uruguay, les Pharaons vont disputer leur premier match de Coupe du Monde depuis l’édition 1990. L’attente est incroyable dans un pays qui compte un peu moins de cent millions d’habitants. Néanmoins, cette excitation a laissé place à l’inquiétude depuis quelques jours. En cause, la blessure de Mohamed Salah en finale de la Ligue des Champions dans un duel avec Sergio Ramos. Jamais l’Egypte n’avait compté dans ses rangs un joueur aussi talentueux que Salah. Logiquement, sa blessure a plongé le pays dans une tristesse infinie.

Auteur de 44 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues en 52 matchs, l’international est un élément indispensable à l’Egypte. Le joueur passé par Chelsea et la Roma a qualifié à lui seul les Pharaons pour le Mondial et totalise 33 buts en 57 sélections. Forcément, sans Salah, la mission se complique pour l’Egypte. Dans un groupe homogène et ouvert, l’Egypte croisera le fer avec l’Uruguay, l’Arabie Saoudite et le pays organisateur, la Russie. Mohamed Salah ne sera pas de trop pour viser une qualification historique pour les huitièmes de finale. A trois jours du début de la Coupe du Monde, impossible de savoir si la star égyptienne sera remise sur pied. L’Egypte entière vit au rythme des nouvelles le concernant et suit minute par minute l’évolution de son état de santé.



Les derniers signaux envoyés sont plutôt positifs. « Je vous le promets, je vais faire de mon mieux pour réaliser le rêve de l’Égypte, a récemment déclaré l’Egyptien dans un entretien accordé à Marca. Je me sens beaucoup mieux maintenant et je serai prêt pour le match contre l’Uruguay. » L’attaquant de Liverpool en a profité pour tacler Sergio Ramos, son bourreau. « Sergio Ramos m’a envoyé un message oui, mais je ne lui ai jamais dit que j’étais « bien ». Moi, ce que j’ai à dire, c’est que c’est bien quand quelqu’un qui t’a fait pleurer arrive ensuite à te faire rire. Peut-être qu’il pourra aussi me dire si je vais être prêt pour le Mondial ? », a enchaîné Salah, répondant ainsi aux déclarations du Madrilène minimisant la blessure de l’Egyptien.

Ce dimanche à Grozny, Mohamed Salah est apparu avec ses coéquipiers à l’entraînement sans prendre part à la séance. En tenue d’entraînement et entre une séance photo avec le sulfureux dirigeant tchétchène Razman Kadyrov, le joueur révélé au FC Bâle a tenu à garder le sourire pour rassurer tout un peuple. « J’ai le moral, tout va bien », a déclaré l’intéressé au média égyptien Kingfut. Info ou intox ? Dans quatre jours, l’Egypte sera fixée. Avec ou sans Salah…

