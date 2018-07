Coupe du Monde 2018 : Le PSG, meilleure attaque du Mondial !

La Coupe du Monde en Russie n’aura pas eu tous les effets escomptés pour le PSG. Tout du moins pour les joueurs parisiens potentiellement sur le départ. Alors que les dirigeants du club de la Capitale espéraient voir Grzegorz Krychowiak et surtout Gonçalo Guedes briller, ce qui aurait inévitablement fait augmenter leur valeur sur le marché des transferts, les deux hommes n’ont que trop rarement réussi à se mettre en évidence.



Le milieu polonais, prêté l'été dernier à West Bromwich Albion, a bien inscrit un but dans les dernières minutes face au Sénégal mais avait été à l'origine du deuxième but des Lions de la Téranga. L’ancien Bordelais n’en a pas moins contribué à son niveau au festival offensif des champions de France. Au même titre que Thiago Silva où Angel Di Maria, eux aussi auteurs d'un but en Russie.



Mais ce sont surtout les attaquants parisiens qui affolent les compteurs depuis le début de la compétition. Après Kylian Mbappé et Edinson Cavani, tous les deux auteurs d’un doublé samedi, Neymar y est en effet allé de son but face au Mexique et affiche, comme ses deux compères de la MCN, trois buts au compteur. De quoi permettre au PSG, qui avait 14 joueurs en Russie, de compiler un total de 12 buts depuis le début de la Coupe du Monde. Aucun club ne fait mieux, le Real Madrid et le FC Barcelone suivant avec 9 buts tandis que Tottenham et Manchester United en affichent 7 chacun.



Neymar a fait plier le Mexique :