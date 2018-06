Coupe du Monde 2018 : Le Maroc, entre déception et espoir

Le Maroc savait que la tâche allait être compliquée pour se sortir d’un groupe composé de l’Espagne, du Portugal et de l’Iran. Face aux Iraniens, pour leur entrée en lice, les Lions de l’Atlas n’ont pas su faire la différence, après vingt premières bonnes minutes, pleines de bonnes intentions dans le jeu. Endormis, ils se sont faits piéger dans le temps additionnel, à la suite d'un coup franc mis dans son propre but par Aziz Bouhaddouz.

Inefficacité offensive

A l’inverse du premier match face à l’Iran, le Maroc s’est montré bien plus entreprenant face au Portugal. Dominateurs, les Lions de l’Atlas n’ont pas su se montrer réalistes dans la zone de vérité. En plus d’un arbitrage litigieux, où le Maroc aurait pu bénéficier d’un penalty, El Kaabi, Ziyech ou N.Amrabat ont buté sur un impressionnant Rui Patricio. Résultat des courses ? Le Maroc perd une nouvelle fois 1-0, et dit au revoir aux huitièmes de finale.

Aucun but marqué après 28 tentatives, dont 20 dans la surface adverse. Sensation de l’hiver avec l’équipe marocaine locale lors du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), Ayoub El Kaabi a montré ses limites face au but et dans sa capacité à se procurer des situations dangereuses malgré toute la ferveur derrière lui depuis des mois. Khalid Boutaïb et Aziz Bouhaddouz n’ont pas fait mieux.

Les coups de gueule de Benatia et Renard

Bien souvent, les sélections africaines sont sujettes à des soucis de logistique ou bien des critiques autour de la sélection. Le Royaume chérifien n’y a pas échappé. Malgré la « fierté » d’avoir tenu tête au Portugal, Mehdi Benatia s’est arrêté au micro de beIN SPORTS à l’issue de la rencontre, pour régler ses comptes avec « des gens proches » de la sélection. « Certaines personnes proches de nous pensaient qu’on était des enfants gâtés depuis la qualification et qu’on ne méritait pas d’être là. On avait envie de leur montrer à ces guignols qu’on a beaucoup de cœur et aujourd’hui on l’a vu.»





De son côté, Hervé Renard n’a pas digéré les erreurs de l’arbitre face au Portugal. Pour le sélectionneur marocain, son équipe a été « victime d’une injustice totale » notamment sur le but de Cristiano Ronaldo. Face à l’Espagne, l’ancien entraîneur de Lille va essayer de « rendre plus fier le peuple marocain » en posant des problèmes à la Roja.

Roulez jeunesse

L’un des points positifs de cette sélection marocaine c’est bel et bien la jeunesse. Avec 9 joueurs âgés de 25 ans et moins, les Lions de l’Atlas ont tout l’avenir devant eux. Les Amine Harit (21 ans, Schalke), Hakim Ziyech (25 ans, Ajax Amsterdam) et Achraf Hakimi (19 ans, Real Madrid) sont déjà des maillons forts de cette équipe. A ces trois noms, on pourrait ajouter Sofian Boufal, qui n’a pas été retenu par Hervé Renard pour le Mondial, à cause d'une saison mitigée. Des jeunes qui devraient prendre le pouvoir à la place de joueurs plus âgés comme Mehdi Benatia (31 ans), Mbark Boussoufa (33 ans) ou encore Karim El Ahmadi (33 ans).

Cette Coupe du Monde devrait leur servir à faire le plein d’expérience pour les prochaines échéances comme les éliminatoires de la CAN 2019. D’ici là, le Maroc va tenter de prendre ses premiers points face à l’Espagne, ce lundi dès 20h sur beIN SPORTS 1.

