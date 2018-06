Coupe du Monde 2018 - Le Japon, une vraie énigme

Quel chemin parcouru par le Japon depuis maintenant près de 20 ans ! La signature d’Andrés Iniesta au Vissel Kobe il y a quelques jours est là pour l’attester. Sans évidemment parler de place forte du football, le pays du Soleil-Levant progresse d’année en année. Et honore en Russie sa 6ème participation de suite alors qu’elle n’avait jamais participé à un Mondial avant 1998. L’objectif sera de participer, après 2002 sous les ordres de Philippe Troussier et 2010 sous ceux de Takeshi Okada, aux 8èmes de finale. Si le groupe H semble l’un des plus ouverts de la compétition, avec la Colombie, le Sénégal et la Pologne comme adversaires successifs, les Blue Samuraïs avancent sans grande certitude malgré des qualifications maîtrisées et une première place de leur groupe éliminatoire devant l’Arabie Saoudite et l’Australie.

Mais l’éviction assez improbable de Vahid Halilhodzic juste après la qualification en poche fait clairement tâche. Entre un management peu apprécié par quelques cadres et une histoire d’argent avec la Fédération nippone, dur de vraiment savoir ce qu’il s’est passé pour justifier un tel choix… « C'est le moment le plus difficile de ma carrière. Je le dis publiquement, ils m'ont vraiment traité comme de la merde, ils m'ont jeté à la poubelle », avait clamé devant des journalistes l’ancien coach du PSG qui a demandé en guise de dédommagement « une lettre d'excuses et un yen symbolique en guise de réparation ». En attendant, c’est Akira Nishino qui a pris les rênes sur le tard de la sélection. Et qui a déjà établi une liste de 23 noms quelque peu critiquée.



En effet, certains observateurs s’étonnent de l’absence de joueurs auteurs d’une belle saison tels que Shoya Nakajima (Portimonense/Portugal) ou Yuya Kubo (La Gantoise/Belgique) pour des noms plus prestigieux mais pas forcément dans la forme de leur vie. C’est le cas surtout pour Keisuke Honda, qui évolue désormais à Pacheco (Mexique), mais aussi Shinji Okazaki, l’attaquant de Leicester City, mis au ban par coach Vahid.

En revanche, sans surprise, Hiroki Sakai est bien présent après sa bonne saison avec l’OM. Et, sauf énorme surprise, Eiji Kawashima devrait lui être titulaire dans le but nippon. Le gardien de 35 ans, qui n’a toujours pas resigné, n’a pas empêché la relégation du FC Metz en Ligue 2 mais ses performances ont permis de retarder l’échéance. En espérant pour lui qu’il ne revive pas le même type de déception avec ses compatriotes…

Gardiens : Eiji Kawashima (Metz/FRA), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka), Kosuke Nakamura (Kashiwa Reysol)

Défenseurs : Yuto Nagatomo (Galatasaray/TUR), Tomoaki Makino (Urawa Reds), Wataru Endo (Urawa Reds), Maya Yoshida (Southampton/ANG), Hiroki Sakai (Olympique Marseille/FRA), Gotoku Sakai (Hambourg/ALL), Gen Shoji (Kashima Antlers), Naomichi Ueda (Kashima Antlers)

Milieux de terrain : Makoto Hasebe (Eintracht Francfort/ALL), Keisuke Honda (Pachuca/Mex), Takashi Inui (Eibar/ESP), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund/ALL), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Genki Haraguchi (Fortuna Dusseldorf/ALL), Takashi Usami (Fortuna Dusseldorf/ALL), Gaku Shibasaki (Getafe/ESP), Ryota Oshima (Kawasaki Frontale)

Attaquants : Shinji Okazaki (Leicester City/ANG), Yuya Osako (Werder Brême/ALL), Yoshinori Muto (Mayence/ALL)



Un vrai mystère ! Shinji Kagawa a joué seulement 16 minutes avec le Borussia Dortmund depuis sa blessure à une cheville survenue en février… Dur de savoir dans quel état physique sera ce manieur de ballons génial en Russie ! Ses statistiques cette saison (6 buts et 7 passes décisives en 27 matchs toutes compétitions confondues) sont pourtant relativement proche de ses standards habituels. Mais la dynamique est loin d’être encourageante, tous comme ses performances sous les ordres de Vahid Halilodzic.

« Je joue sans aucune appréhension, a rassuré celui qui a déjà 89 sélections à 29 ans (pour 29 buts et 17 assists), mais je dois valider ça et faire mes preuves sur le terrain. Avec le nouveau coach, j’ai pu participer à des sessions d’entraînement complètes depuis le tout premier jour. » A voir si cela sera suffisant pour prendre à revers la défense colombienne dès le 19 juin prochain.

Le bijou de Kagawa avec Dortmund :



Tout est allé très vite pour Akira Nishino. Nommé remplaçant de Vahid Halilodzic en avril dernier, le technicien de 63 ans a déjà dû effectuer des choix forts pour concocter sa liste. Tenté par un 3-4-2-1 pour le match d’ouverture face à la Colombie, cet ancien milieu de terrain qui a connu 12 sélections entre 1977 et 1978 a encore quelques jours pour peaufiner ses choix tactiques qui seront forcément scrutés de près.

Sélectionneur nippon aux Jeux Olympiques d’Atlanta en 1996 (!), Nishino peut se baser sur une solide expérience sur le plan national avec notamment une Ligue des Champions asiatique remportée avec le Gamba Osaka en 2008. Mais sortir de ces poules avec aussi peu de préparation et de temps de réflexion serait un petit exploit.

Même si son groupe est très ouvert, le Japon ne semble, sur le papier, pas en mesure de passer pour la 3ème fois de son histoire la phase de poules. Ses piliers ne sont pas au meilleur de leur forme et la relève a du mal à prendre son envol. De plus, Akira Nishino a eu seulement trois mois pour préparer son équipe. Dur de rêver briller dans ces conditions…





