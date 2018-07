Coupe du Monde 2018 : Le Dinamo Zagreb, fleuron du foot croate

14 des 23 joueurs de la sélection croate ont quelque chose en commun. Ils ont tous évolué dans le club phare du pays : le Dinamo Zagreb, vainqueur de 12 des 13 derniers championnats. Luka Modric, Mario Mandzukic, Mateo Kovacic ou encore Dejan Lovren font partie de ceux-là. Le club est le fleuron du football croate, qui n’hésite pas à lancer de très jeunes joueurs dans le grand bain du monde professionnel.

Depuis plusieurs années, le Dinamo s’est forgé une réputation de club formateur à échelle mondiale. L’exemple le plus marquant est sûrement celui du milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, parti de Zagreb pour Londres et Tottenham en échange d'une vingtaine de millions d'euros. Une fortune à l'époque pour un joueur qui n'avait jamais quitté son pays. À seulement 18 ans, il joue avec les professionnels (prêté dans des clubs du pays entre 2003 et 2005), avant de connaitre une première cape à 20 ans. Rapidement, il s’impose en sélection nationale et les frontières s'ouvre pour le "Cruyff des Balkans".

L’usine à talents du Dinamo Zagreb continue de produire de nouveaux joueurs de qualité. Le dernier en date, Ante Coric. Absent du groupe de Zlatko Dalic pour le Mondial, le meneur de jeu croate de 21 ans a signé cet été en Italie, à l’AS Roma pour environ 7 millions d’euros. Les plus grands clubs européens s’intéressent à ce qui se passe du côté du Dinamo « De nombreux clubs peuvent s’inspirer du travail effectué par le Dinamo Zagreb avec de jeunes joueurs qui n’ont aucun souci à se faire quant à leur avenir », explique Mirko Jozic, ancien sélectionneur de la Croatie et directeur du centre de formation du club en 2008.

Un style de jeu identifié au service de la sélection

Pour beaucoup d’observateurs, la Croatie pratique l’un des plus beaux footballs de cette Coupe du Monde. L’apprentissage technique acquis et assimilé lors de leur formation dans l'équipe de la capitale se retranscrit aussi avec la sélection du damier. Depuis quelques années, les joueurs évoluent ensemble en sélection après avoir reçu le même enseignement footballistique. Une identité de jeu claire, faite de redoublements de passe et d'un gros pressing sur de courtes séquences de jeu. Les automatismes sont là et le style y est depuis l’indépendance croate en 1995. De manière générale, c'est la formation croate qui fonctionne très bien puisqu'un seul joueur des 23 est formé en-dehors du territoire croate, en la personne d'Ivan Rakitic (FC Bâle, Suisse).

Aujourd’hui, en Russie, la Croatie espère marcher sur les traces de leurs ainés de 1998 et d’un certain Zvonimir Boban ou encore Davor Suker, eux-aussi passés par le Dinamo Zagreb en leur temps. La Croatie peut décidément remercier le Dinamo Zagreb.