"Cette photo de (Steven) Zuber entre neuf Brésiliens est juste géniale !" Voilà ce que l’on a pu lire sur les réseaux sociaux après le but égalisateur du milieu de terrain suisse contre le Brésil (1-1), dimanche soir. Il est vrai que le cliché est saisissant et laisse perplexe: comment la défense auriverde a-t-elle pu être passive à ce point ? Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un instantané. Ce qu’il ne montre pas, c’est la poussette du buteur helvète dans le dos de Joao Miranda, juste avant qu’il ne vienne crucifier de la tête Alisson Becker et la Seleçao.

En toute logique, cette action litigieuse aurait dû être disséquée grâce à l’assistance vidéo. Mais ni l’arbitre du centre, ni les observateurs en cabine n’ont jugé utile d’utiliser la VAR. Un scandale ? Après le match, le sélectionneur brésilien Tite et ses joueurs n’ont pas hésité à critiquer M. Ramos. Et leur colère est toujours aussi vive puisque la CBF a envoyé lundi une lettre officielle à la Fifa pour lui demander des explications suite à cette rencontre.

"pourquoi la technologie n'a pas été utilisée ?"

"Dans ce document, la CBF demande des éclaircissements concernant le respect du protocole VAR qui prévoit, dans son point 2, quatre décisions révisables: buts, penaltys, carton rouge direct et erreur d'identité (de joueur)", indique dans un communiqué la confédération brésilienne de football, qui demande à l’instance internationale "pourquoi la technologie n'a pas été utilisée" sur ce coup-là. On peut effectivement, en toute objectivité, se poser la question.