Quelques heures après l’élimination surprise de l’Allemagne, le Brésil, qui s'en est beaucoup gaussé, ne voulait pas devenir la nouvelle risée de cette Coupe du Monde en Russie. Une mission accomplie grâce à une victoire 2-0 acquise face à des Serbes désormais éliminés mercredi soir à Moscou, sur des buts de Paulinho (36e) et Thiago Silva (68e). Les hommes de Tite affronteront le Mexique lundi en huitièmes de finale.

Un succès amplement mérité pour la Seleçao, contre des Serbes qui n’auront été dangereux qu’après l’heure de jeu et l’espace de quelques minutes, sur deux énormes occasions de Mitrovic (61e et 65e). Sur la première, c’est Thiago Silva qui sauvait, avec pas mal de réussite, les siens, avant de les délivrer totalement quelques instants plus tard.

Insulté par Neymar, lors de l’étriquée victoire face au Costa Rica (2-0), pour avoir rendu un ballon à l’adversaire, le défenseur central, pas très loin de son meilleur niveau, s’est élevé sur un corner de son coéquipier parisien, qui lui avait ensuite présenté ses excuses, pour doubler la mise de la tête, avant d’étreindre chaleureusement l’ancien Barcelonais.

Neymar monte en puissance

Un problème de moins pour le Brésil, qui avait perdu Marcelo, victime de douleurs au dos, dès la 10e minute de jeu. Et comme depuis le début du Mondial, c’est Coutinho, buteur lors des deux premières rencontres, qui aura été le meilleur Brésilien, délivrant notamment une merveille de passe décisive à Paulinho pour l’ouverture du score.

Neymar aura lui beaucoup tenté (26e, 45e, 57e et 86e), manquant notamment d’inscrire son deuxième but de la compétition en fin de match. Mais, après sa longue absence, il monte indéniablement en puissance et devra le confirmer en 8ème de finale face au Mexique. Même si la Seleçao a d'autres atouts.

Thiago Silva, un sauvetage et un but :