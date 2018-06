Un vent de panique a soufflé sur le vestiaire brésilien, dimanche, à l’issue de la rencontre disputée face à la Suisse. Pas en raison du match nul concédé face aux Helvètes (1-1), quand bien même il fallait remonter à 1978 et un match nul face à la Suède, pour trouver trace d’une Seleçao incapable de remporter son premier match lors d’une Coupe du monde. Mais à cause du pied droit douloureux de Neymar.

Tout juste remis de sa grave blessure subie lors du Clasico fin février, le capitaine de la Seleçao a en effet de nouveau ressenti une douleur au pied droit, obligeant Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection brésilienne et celui-là même qui l’a opéré de sa fracture du cinquième métatarsien début mars, à l’ausculter. Plus de peur que de mal néanmoins pour l’attaquant parisien. Car s’il boitait bas au moment de quitter le stade de Rostov, ce n’était pas à cause d’une rechute mais d’un coup reçu sur la cheville. L’un des nombreux coups reçus au cour du match.

Le douloureux souvenir de 2014

Les 10 fautes subies par Neymar face à la Suisse sont d’ailleurs une première depuis 1998. Et si les Brésiliens ne se sont pas indignés du traitement réservé à leur joueur vedette, préférant pointer du doigt la faute de Steven Zuber sur Miranda sur le but de l’égalisation, ils n’en craignent pas moins selon Lance que leurs prochains adversaires éprouvent de la même manière leur n°10. Et ce d’autant plus que le Parisien a toujours des réticences à utiliser certaines zones de son pied au moment de frapper.

Encore marqué par le souvenir de sa blessure au dos subie il y a quatre ans lors du quart de finale face à la Colombie, le Brésil craint le pire pour l’ancien Barcelonais et espère voir les arbitres sévir plus durement ses agresseurs. A quatre jours du match face au Costa Rica, vendredi, Neymar n’a pu participer, lundi, à l’entraînement collectif du Brésil, se contentant de soins à l’hôtel en compagnie de Thiago Silva et Paulinho également touchés. Le Parisien s’est néanmoins de nouveau voulu rassurant, postant une photo de son pied endolori avec la légende «Work hard» et une émoticone sourire.