Coupe du Monde 2018 : L’Argentine dans le flou le plus complet

Rarement l’Argentine s’est présentée à un Mondial avec aussi peu de certitudes ! Le tout sur fond de polémique sur les choix d’un Jorge Sampaoli très critiqué dans la presse argentine… Commençons par la campagne de qualification que l’on pourrait qualifier de très médiocre (pour ne pas dire plus). Après trois nuls face à l’Uruguay, le Venezuela et le Pérou dans le "money time", l’Albiceleste doit son compostage pour la Russie sans passer par la case barrages à une victoire glanée en Equateur (1-3) lors de l’ultime journée. Et sa 3ème place dans la zone Amsud apparaît comme un petit miracle compte tenu du niveau de jeu affiché, proche du néant parfois.

Icardi ne sera pas du voyage !



Sampaoli a fait des choix d’hommes extrêmement surprenants tout au long de son mandat, marqué en mars par une fessée prise en Espagne (6-1). Le dernier en date n’est certes pas une grande surprise - Messi n’étant pas vraiment proche de Mauro Icardi, non retenu dans les 23 malgré son incroyable saison avec l’Inter Milan -, alors que Paulo Dybala est passé tout près de ne pas passer le « cut »… Et deux blessures sont venus entacher la préparation ces derniers jours.

D’abord celle du gardien titulaire Sergio Romero puis celle de Manuel Lanzini, le milieu offensif créatif de West Ham, victime d’une grave blessure à un genou. Un joueur qui était pressenti pour être titulaire sur l’aile droite lors du match d’ouverture samedi face à l’Islande (avant de défier la Croatie puis le Nigeria). Difficile d’y voir clair sur la composition de départ, d’autant plus que les Argentins ont vu leur match amical en Israël être annulé sur le fil…



Avec un seul match de préparation, remporté tranquillement face à Haïti (4-0), le onze argentin est loin d’être connu. Jorge Sampaoli risque d’hésiter jusqu’au dernier moment que cela soit sur les côtés de sa défense (Gabriel Mercado ou Eduardo Salvio à droite, Nicolas Tagliafico ou Marcos Rojo à gauche), sur les ailes pour épauler Angel Di Maria et Lionel Messi (Maximiliano Meza qui évolue à l’Independiente serait favori selon la presse argentine pour évoluer à droite) ou en pointe où Gonzalo Higuain et Sergio Aguëro tiennent la corde.

Un choix de riche certes pour le poste de n°9 mais primordial alors que le finaliste du dernier Mondial a terminé avec la 7ème meilleure attaque des éliminatoires… Si Javier Pastore n’a lui pas été pris dans les 35 premiers noms, un autre Parisien avec Di Maria est pressenti pour débuter en Russie : Giovanni Lo Celso. L’un des rares rayons de soleil d’une Albiceleste blottie dans la pénombre…







Gardiens de but : Wilfredo Caballero (Chelsea, ANG), Franco Armani (River Plate), Nahuel Guzman (Tigres, MEX)

Défenseurs : Nicolás Otamendi (Manchester City, ANG), Federico Fazio (AS Roma, ITA), Marcos Rojo (Manchester United, ANG), Nicolas Tagliafico (Ajax, HOL), Christian Ansaldi (Torino, ITA), Gabriel Mercado (Sevilla, ESP)

Milieux : Marcos Acuña (Sporting, POR), Eduardo Salvio (Benfica, POR), Javier Mascherano (Heibei CFFC, CHI), Lucas Biglia (AC Milan, ITA), Ever Banega (FC Séville, ESP), Giovani Lo Celso (PSG, FRA), Maximiliano Meza (Independiente), Angel Di Maria (PSG, FRA), Enzo Perez (River Plate)

Attaquants : Paulo Dybala (Juventus, ITA), Sergio Agüero (Manchester City, ANG), Gonzalo Higuain (Juventus, ITA), Lionel Messi (Barça, ESP), Cristian Pavon (Boca Juniors)



Choix aisé que de sélectionner Lionel Messi dans cette rubrique mais presque obligatoire tant la Pulga va jouer gros en Russie. Après une saison au FC Barcelone couronnée par un titre en Liga, à défaut d’un parcours enthousiasmant en Ligue des Champions, le prodige argentin pourrait disputer son dernier Mondial à l’orée de ses 31 ans. Une dernière chance sur la scène internationale pour enfin ramener un trophée au pays. Car les échecs ne cessent de se succéder depuis qu’il est devenu la superstar de sa sélection : une défaite donc lors de la finale du dernier Mondial et deux revers consécutifs en finale de Copa America (2015 et 2016) face aux Chiliens…

Le poids des maux argentins dans le jeu semble de plus en plus peser sur les épaules de Messi, qui a tout de même inscrit 7 buts lors des éliminatoires dont un triplé libérateur lors du match décisif en Equateur (1-3). Comment le mettre dans les meilleures conditions pour le faire briller ? C’est ce que cherche Sampaoli depuis de longs mois et la solution retenue semble celle d’une pointe (Higuain ou Agüero) devant un Messi libre de se balader entre le milieu de terrain et l’attaque. Suffisant pour enfin mettre un terme au marasme offensif de l’Albiceleste qui possède pourtant l’une des plus grandes forces de frappe de la planète ? Réponse dans quelques jours…



Le triplé de Messi face à l'Equateur :



Jorge Sampaoli doit peut-être regretter d’avoir pris les rênes d’une Argentine déjà malade en mai 2017 ! Remplaçant d’un Edgardo Bauza incapable de faire briller sa Selección lors des éliminatoires, le bouillant technicien de 58 ans n’a guère fait mieux que son prédécesseur. Pourtant, ce disciple de Marcelo Bielsa a un palmarès et une vision du football que n’avait plus connu l’Argentine depuis presque une décennie. Son sacre à la tête du Chili lors de la Copa America 2015, face à l’Argentine donc, avait mis en lumière sa vision « bielsista » du foot avec un pressing incessant et une volonté de toujours aller de l’avant. Son arrivée, très attendue, du côté du FC Séville, avait pourtant légèrement calmé la « hype » autour de cet ancien milieu défensif.

Va-t-il trouver la bonne formule pour enfin faire jouer son équipe à un niveau digne de son potentiel ? « On n’est pas programmé pour attendre, a-t-il confié récemment aux médias argentins alors que son schéma tactique pourrait osciller entre le 4-3-3, le 4-4-2 et le 4-2-3-1. Notre caractère ne nous le permet pas. » L’absence de défenseurs véloces de qualité dans son effectif rend sa tâche quelque peu ardue. Et son entêtement à « muscler » son milieu de terrain plutôt qu’à lui lui donner une touche technique a parfois fait sortir de ses gonds Omar da Fonseca, notre consultant, lors des éliminatoires…



Omar da Fonseca dans tous ses états :





Une attaque inefficace au possible, une défense qui a rarement été aussi friable, un gardien loin d’être un premier choix et aucune certitude dans le jeu : c’est dans ces conditions que l’Argentine va entamer cette Coupe du Monde. Lionel Messi sera évidemment chargé de créer le danger, même si Angel Di Maria, qui a connu une belle période avec le PSG cette saison avant de s’éteindre quelque peu, ne doit pas être oublié. Impossible de savoir ce que va faire l’Argentine cette année.

D’autant plus que son groupe est l’un des plus relevés avec trois adversaires bien différents : l’Islande, la Croatie et le Nigeria. La perspective de retrouver la France en 8èmes de finale va certainement motiver l’Albiceleste à terminer première de son groupe… Si l’Argentine retrouve la confiance au meilleur des moments, dur de savoir où elle peut aller. Mais difficile d'ambitionner une nouvelle finale tout de même…





