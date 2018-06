Coupe du Monde 2018 : L’Angleterre, éternelle outsider

L’Angleterre ouvre un nouveau chapitre de son histoire à l’occasion du Mondial russe. Et elle voit les choses en grand. « Nous pouvons gagner la Coupe du Monde » clame Harry Kane, star de sa sélection et promu capitaine pour le voyage en Russie. Invaincue en qualifications dans son groupe F (8 victoires, 2 nuls), l’équipe de Gareth Southgate n’a pas eu trop à batailler pour finir leader devant la Slovaquie et l’Ecosse. Mais la capacité des troupes anglaises à rester insubmersible depuis la fin des éliminatoires (Allemagne, Brésil, Pays-Bas, Italie) a réveillé le groupe quant à son potentiel, dans un dispositif en 3-4-3 (ou 3-5-2) assez prometteur.

Si l’inexpérience pourrait peser lourd dans la balance au moment d’aborder les matchs à élimination directe, l’Angleterre, titrée en 1966 à Wembley, devra déjà sortir le grand jeu pour obtenir la première place du groupe G (Tunisie, Panama, Belgique), avec en point d’orgue de ce premier tour un troisième match alléchant contre les Diables Rouges d’Eden Hazard. L’occasion rêvée de faire oublier la déception du Mondial 2014, et une sortie de route logique dès le premier tour au Brésil avec un seul point au compteur.

Gardiens : Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), , Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Kevin Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Danny Rose (Tottenham)

Milieux de terrain : Jordan Henderson (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace), Ashley Young (Manchester United), Fabian Delph (Manchester City)

Attaquants : Harry Kane (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United) ; Jesse Lingard (Manchester United)

Deuxième meilleur buteur de Premier League cette saison derrière la tornade Mohamed Salah (30 buts contre 32), Harry Kane aborde pour la première fois de sa carrière une compétition internationale dans un rôle de taulier. Comment va-t-il répondre à cette pression ? C’est l’une des interrogations de cette Angleterre jeune et conquérante, mais dont le manque de vécu pourrait plomber son ambition dévorante.

Pour l’avant-centre de Tottenham, il va s’agir de passer un palier supérieur, après avoir conquis la Perfide Albion. A 24 ans, la star des Spurs peut à l’occasion de cette Coupe du Monde prendre encore du galon dans le classement toujours subjectif des meilleurs attaquants de la planète. Ultra-complet et joueur de surface par excellence, le Prince Harry doit être ce leader qui a tant manqué à l’Angleterre par le passé. La tâche s’annonce ardue. Mais la récompense n’en sera que plus belle pour le sujet de sa Majesté.

Après 1998 et 2002 en tant que joueur (54 sélections), Gareth Southgate va connaître son premier Mondial sur un banc. Arrivé sur la touche anglaise après « l’affaire » Sam Allardyce en 2016, l’ancien défenseur de Crystal Palace, Aston Villa et Middlesbrough est pour l’instant sur un sans-faute après une campagne de qualification sans défaite. Pour composer sa liste, le natif de Watford a fait deux choix forts, en décidant de se passer de Joe Hart (West Ham) ainsi que de Jack Wilshere (Arsenal). Depuis son intronisation, le coach de 47 ans s’appuie dans son onze de départ sur une colonne vertébrale made in Tottenhan (Dier, Alli, Kane) et un système à trois défenseurs résolument compact pour aspirer ses adversaires et se projeter rapidement sur les ailes, avec parfois beaucoup de prises de risque.

A l’image de Tottenham, cette Angleterre est séduisante dans sa volonté de jeu. A l’image de Tottenham cette saison, l’Angleterre risque de rentrer bredouille de son été russe. Bourrés de talents mais encore trop tendres, les Three Lions sont en phase d’apprentissage et la nouvelle génération anglaise visera à n’en pas douter bien plus haut dans deux ans lors de l’Euro 2020.

