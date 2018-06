Coupe du Monde 2018 : L'Allemagne, des craintes et des doutes

Dans cette Coupe du Monde en Russie, aucune équipe ne peut se dire à 100 % qu’elle va gagner à l’avance face à une équipe supposée plus faible. Le champion du Monde allemand en est témoin. Malgré une victoire lors de la dernière Coupe des Confédérations, l’Allemagne est tombée sur un os, le Mexique. Plus combatifs et habiles, les Mexicains ont posé de gros soucis à des Allemands en manque de souffle et d’énergie face aux contres de Carlos Vela ou encore d'Hirving Lozano.

Face à la Suède, la Mannschaft devra montrer plus de créativité et de spontanéité en phase offensive, si elle veut se remettre dans le droit chemin après la défaite (1-2) lors du premier match. La presse allemande n’y est pas allée de main morte avec sa sélection au lendemain de la défaite « Encore champions du Monde pendant trois semaines » écrivait la Zeit.

Cette défaite a également laissé des traces du côté des joueurs. Ce mardi, Manuel Neuer est arrivé en retard en conférence de presse après une réunion de crise organisée par les joueurs. « La réunion nous a libérés. Cela fait du bien d’avoir un échange ouvert et de donner son point de vue. Nous avons lu et entendu ce qui s’est dit, et je dois dire que nous aussi sommes critiques envers nous-mêmes. Nous n’avons pas aimé notre performance non plus. »

Des clans chez les Allemands ?

Ce qui faisait la force de cette équipe jusque là c’était l’unité. Mais selon plusieurs sources, il y aurait désormais des clans assez distincts au sein de la Mannschaft. Sans doutes renforcés par la "Erdogan-Gate" qui a touché Özil et Gündogan le mois dernier… Il y aurait le clan des Bavarois, le clan international (certains joueurs qui évoluent à l’étranger ou qui ont des origines étrangères), le clan des joueurs ayant gagnés la Coupe des Confédérations (Werner, Gortezka, ...).

Depuis 2002, la DFB a instauré une règle : à chaque repas, les joueurs doivent se mélanger, pas toujours les mêmes à côté et ensemble… une tradition à priori difficile à perpétuer cette année. Mais la réunion de crise de mardi aurait tout clarifié selon Bierhoff. Affaire à suivre !

Ozil et Khedira sur le banc ?

Après la grosse désillusion face au Mexique, Joachim Löw devrait opérer à quelques changements dans son onze de départ face à la Suède. Remis de sa blessure, Jonas Hector devrait reprendre sa place dans le couloir gauche de la défense au profit de Marvin Plattenhardt. Alors que Mats Hummels devrait ne pas participer à la rencontre à cause d’un torticolis. Il devrait être remplacé par son coéquipier du Bayern Munich, Niklas Sule, en défense centrale.

C’est au milieu du terrain que l’on devrait avoir le plus de changements avec les sorties de Mesut Ozil et Sami Khedira du onze de départ du sélectionneur allemand, respectivement remplacés par Marco Reus et Ilkay Gundogan. Devant, c’est le vétéran de l’équipe, Mario Gomez qui devrait prendre la place de Timo Werner sur le front de l’attaque.

De son côté, les Suédois seront sans doute décomplexés après une victoire (1-0) face à la Corée du Sud. Sans attente particulière dans cette Coupe du Monde, la Suède peut compter sur une grosse solidité défensive à l’image du capitaine Andreas Granqvist, unique buteur lors du premier match. L'Allemagne devra se montrer plus entreprenante et plus patiente que lors de entrée en lice pour ne pas connaître la plus grosse désillusion de son histoire en Coupe du Monde. Elle qui a toujours passé le cap du premier tour.

