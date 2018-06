Coupe du Monde 2018 : La Tunisie compte sur Khazri

Youssef Msakni, Yassine Khenissi, Wahbi Khazri… A quelques semaines du début de la Coupe du Monde 2018, la Tunisie a connu une véritable hécatombe en attaque. Une série de blessures qui a plongé les Aigles de Carthage dans le doute à quelques jours de leur entrée en lice face à l’Angleterre. Pour faire simple, les trois joueurs offensifs titulaires ont failli déclarer forfait pour la grande messe russe. Failli car seul Wahbi Khazri s’en est tiré indemne. Contrairement au capitaine et star absolue de la sélection, Youssef Msakni (rupture des ligaments), et à l’attaquant de l’Espérance Tunis, Khenissi (déchirure musculaire), l’attaquant rennais est bien dans le groupe tunisien. Absent depuis le 29 avril et une victoire face à Toulouse, l’attaquant rennais souffre d’une élongation à la cuisse. Une blessure venue tronquée sa préparation avec la Tunisie puisqu’en trois matchs de préparation (Portugal, Turquie, Espagne), Khazri n’a pas joué. Le staff médical tunisien n’a voulu prendre aucun risque. Arrivé à 100% physiquement mais sans rythme est sans doute préférable que de risquer une rechute dans un match sans enjeu. Et on peut comprendre le choix du staff tunisien puisque l’attaquant prêté par Sunderland est tout simplement le seul attaquant de pointe à disposition de Nabil Maaloul…

En l’absence de Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) et Ahmed Akaichi (Ittihad Jeddah), laissés à quai par Nabil Maaloul, Khazri fait office d’unique pointe dans l’effectif des Aigles. Le sélectionneur national peut d’ailleurs remercier Sabri Lamouchi, le coach rennais ayant eu le premier l’idée de repositionné l’ancien Bordelais en pointe. Auteur de neuf buts et deux passes décisives cette saison en Ligue 1, le joueur révélé à Bastia a joué un rôle essentiel dans la bonne saison rennaise. En sélection, c’est pareil avec au compteur 12 buts en 37 sélections. Surtout, Maaloul a fait de Khazri un cadre indiscutable de la sélection.

Sur et en dehors des terrains, le Rennais fait l’unanimité. Son état d’esprit de guerrier, sa palette technique, son pressing incessant, sa qualité de frappe sont autant d’atouts qui peuvent permettre aux Aigles de Carthage de surprendre l’Angleterre lundi à 20h à la Volgograd Arena. Interrogé sur l’état de forme de son joueur, Nabil Maaloul a tenu à rassurer les supporters tunisiens en affirmant que Khazri sera présent lundi. L’intéressé devrait donc évoluer en pointe, soutenu par le Dijonnais Naïm Sliti et Anice Badri, révélation des matchs amicaux de préparation.

La présence de Khazri face aux Anglais est donc indispensable pour la Tunisie à plus d'un titre. Khazri est l’un des rares joueurs tunisiens confrontés au très haut niveau tous les week-ends. Surtout, l’ancien Bordelais est passé par Sunderland et connait parfaitement les caractéristiques du football anglais. Mieux, Khazri a joué à Sunderland avec l’actuel titulaire dans le but anglais, Jordan Pickford. Enfin, d’un point de vue personnel, Khazri joue gros en Russie. Prêté par Sunderland, l’attaquant tunisien ne reviendra pas avec les Black Cats et après sa saison réussie, Khazri ne manque pas d’offres. Turquie, France, Angleterre, Espagne… plusieurs clubs étrangers veulent s’attacher les services de l’Aigle de Carthage. La Coupe du Monde sera un bon test. L’avenir de Khazri dépendra grandement de ses prestations dans cette Coupe du Monde. Gageons qu’une belle copie face à l’Angleterre ne fera que renforcer sa cote en Premier League. Un championnat qu’il a quitté avec un goût amer d’inachevé…

