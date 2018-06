Gareth Southgate se plaît lui-même à le noter: "Je dis toujours que nous ne sortons jamais de notre île…" La remarque est si vraie que l’intéressé n’a pas eu à chercher bien loin pour composer sa liste de 23 mondialistes. Tous, absolument tous, jouent au pays et dans l’élite, la Premier League. Plus significatif encore, 15 des 23 appelés évoluent dans le Big Four de la saison écoulée: Manchester City, Manchester United, Liverpool et Tottenham...

Trois clubs de plus – et pas des moindres puisqu’il s’agit d’Arsenal, Chelsea et Leicester, le champion surprise 2016, et le contingent susmentionné monte à 20 éléments. Seuls les portiers Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton) et Nick Pope (Burnley) apportant un peu de variété au groupe d’un Gareth Southgate qui se félicite pour ses joueurs de bénéficier des enseignements de techniciens étrangers toute la saison durant. Les Pep Guardiola, José Mourinho, Mauricio Pochettino et Jürgen Klopp. Sans oublier Arsène Wenger, Antonio Conte et Claude Puel…

Avec de tels stratèges sur son île - et des moyens sans commune mesure en Europe - l’Angleterre peut se targuer d’abriter un championnat ultra-compétitif à même de retenir ses meilleurs éléments nationaux. Sauf en pré-retraite - à l’image des Steven Gerrard ou Frank Lampard – les Anglais ainsi ne se risquent pas ou peu à quitter le bercail au cours de leur carrière. Une évolution en vase clos qui longtemps est apparue comme un frein à l’échelle internationale pour les Trois Lions. Plus maintenant ?

La selection anglaise:

Gardiens: Jack Butland (Stoke City), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley).

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Fabian Delph (Manchester City), Phil Jones (Manchester United), Harry Maguire (Leicester), Kevin Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Danny Rose (Tottenham).

Milieux de terrain: Jordan Henderson (Liverpool), Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Ashley Young (Manchester United).

Attaquants: Harry Kane (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester), Danny Welbeck (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United) ; Jesse Lingard (Manchester United).