Coupe du Monde 2018 : La « MCN » brille au Mondial

Kasper Schmeichel (Danemark)

Son père, Peter, avait marqué l’histoire du football danois. Kasper, le fiston, continue de l’écrire avec sa plus belle plume. Déjà excellent en phase de poules, le gardien de Leicester s’est sublimé face à la Croatie. Son arrêt sur un pénalty de Modric à la 117e minute fait déjà partie des images fortes de cette Coupe du Monde. Schmeichel a même réussi à repousser deux tentatives lors de la stressante séance de tirs au but. Malheureusement pour lui et pour le Danemark, ses coéquipiers n’ont pas assuré par la suite.

Benjamin Pavard (France)

En dedans lors de la phase de poules, Benjamin Pavard s’est mis au niveau en 8es de finale comme le reste des Bleus. L’ancien lillois a réalisé le match parfait. Défensivement d’abord. Il a très bien sécurisé son couloir et a rarement été pris à défaut par les joueurs argentins. Le latéral de Stuttgart a surtout basculé dans l’euphorie en égalisant à 2-2. Un but venu d’ailleurs qui a permis aux Bleus de revenir dans le match.

Thiago Silva (Brésil)

« O Monstro » est bien décidé à aller au bout. Pour le moment, le plan se déroule sans accroc pour le défenseur parisien. Le capitaine de la Seleçaõ est intraitable match après match. Face au Mexique, il a été d’une aide précieuse face aux virevoltants attaquants de la Tri. Le Brésil l’emporte 2-0 sans encaisser de but. Encore une fois, merci Thiago Silva !

Yerry Mina (Colombie)

Quand on évoque la Colombie, les premiers noms qui viennent à l’esprit sont souvent Falcao, James ou encore Cuadrado. Pourtant, la vraie star colombienne de ce Mondial est un défenseur : Yerry Mina. L’axial barcelonais, annoncé sur le départ, a réussi un Mondial « XXL » malgré l’élimination de la Colombie en 8es. Mina a inscrit trois buts de la tête, dont un face à l’Angleterre en toute fin de match. Une rencontre durant laquelle il a anesthésié Harry Kane et Raheem Sterling. Rien que ça…

Diego Laxalt (Uruguay)

Il est entré en jeu face à l’Arabie Saoudite à la 59e minute, depuis, Diego Laxalt n’est plus sorti du onze uruguayen. Et c’est compréhensible quand on voit les performances impressionnantes du latéral du Genoa. De la grinta, de la technique, de la rigueur : Laxalt est tout bonne impassable sur son côté gauche. A 25 ans, le natif de Montevideo ne devrait pas continuer au Genoa la saison prochaine.

N’Golo Kanté (France)

N’Golo Kanté et les équipes types, c’est devenu une habitude. L’indéboulonnable milieu défensif des Bleus a une nouvelle fois donné satisfaction. Face à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Kanté ne s’est pas démonté et a asphyxié le milieu argentin. Ses récupérations ont été nombreuses et ses relances précieuses.

Nahitan Nandez (Uruguay)

Le téléphone de ses représentants doit être en surchauffe. Et pour cause. A 22 ans, Nahitan Nandez est un talent incroyable. Un peu à l’image de Kanté, il fait partie des milieux de terrain infatigables capables d’avaler les kilomètres sans relâche. Face au Portugal, le milieu de Boca Juniors a abattu un travail monstre. A droite, à gauche, en défense, en attaque, Nandez s’est démultiplié. La France est prévenue.

Takashi Inui (Japon)

Assurément, l’un des coups de cœur de ce Mondial. Les fans de football ont particulièrement apprécié le profil de Takashi Inui. Une technique légère, une frappe de balle incroyable, un rapport avec le ballon comme il s’en fait peu : Takashi Inui est un artiste. Il a fallu attendre ses 30 ans pour que le grand public fasse sa connaissance. Son chef d’œuvre contre la Belgique fera longtemps date. Presque dommage de le voir quitter la compétition.

Kylian Mbappé (France)

Il est bien sûr le MVP de cette équipe type. Et comment peut-il en être autrement ? Kylian Mbappé a donné des frissons à la planète football face à l’Argentine. La star de 19 ans a multiplié les accélérations dévastatrices dans une défense argentine meurtrie. Auteur d’un doublé, Mbappé a aussi provoqué un pénalty. Le Parisien a rendu fous les Argentins devant la planète entière. Peut-être le début d’une très grande histoire !

Neymar (Brésil)

Petit à petit, Neymar retrouve toutes ses sensations. Et avant de revenir au PSG, c’est le Brésil qui en profite pour le moment. Le génie brésilien a été buteur et passeur sur les deux buts de la Seleção contre le Mexique. Un match plein qui en appelle d’autres…

Edinson Cavani (Uruguay)

Un doublé contre le Portugal et une activité de tous les instants permettent à Cavani de compléter ce trident offensif 100 % parisien. L’attaquant de la Celeste a réalisé le match parfait, permettant à son équipe de se hisser en quarts de finale. Le buteur du PSG a réalisé les bons déplacements en attaque et a surtout eu le geste sûr pour scorer à deux reprises, sur deux occasions compliquées à concrétiser.