Coupe du Monde 2018 : La Croatie, un monstre à 8 têtes

Avec des joueurs comme Luka Modric, Ivan Rakitic, Mateo Kovacic ou encore Marcelo Brozovic, la Croatie possède l’un des meilleurs réservoirs de joueurs à la création. De ce fait, la sélection du damier était arrivée en Russie avec beaucoup d’ambition, en espérant aller le plus loin possible. Après un 3 sur 3 lors de la phase de poules, avec notamment une belle victoire (3-0) face à l’Argentine de Lionel Messi. Va s’en suivre, un suspense énorme en écartant le Danemark puis la Russie, à chaque fois lors de la séance des tirs au but. Une véritable torture pour les supporters croates qui ont dû ranger leurs ongles au stade ou devant leur télévision.

Ce soir face aux Anglais, les joueurs croates savent qu’ils sont attendus à faire mieux que leurs ainés de 1998 « Cela n'arrive qu'une fois dans une vie. Tout le monde attend ça avec impatience. », confiait Andrej Kramaric.

Alors n’imaginons pas la folie qu’il pourrait y avoir si la Croatie devenait championne du Monde. Zlatko Dalic a sa petite idée « Si la Croatie est championne du Monde, sans doute que personne n'irait au travail pendant quelques jours. »

Buteur à 8 têtes

Avant le début de la compétition, on avait que la Croatie avait un bon potentiel offensif avec Mario Mandzukic et Ivan Perisic, accompagnés et mis sur orbite par Luka Modric et Ivan Rakitic. Ces impressions se sont confirmées et les chiffres parlent d’eux-mêmes. 10 buts inscrits en 5 matchs et surtout 8 buteurs différents (Modric, Rebic, Rakitic, Badelj, Perisic, Mandzukic, Kramaric et Vida). Seule la Belgique a fait mieux (9). Des buts sur attaques placées, rapides, à la suite d’une erreur du gardien comme celle de Willy Caballero, sur penalty ou encore sur corners.

Face aux tentatives croates, Jordan Pickford aura pas mal de travail mais Mario Mandzukic sait "qu'un joueur va surprendre" le gardien anglais. Reste à savoir lequel.

Les Anglais devront être d’autant plus attentifs et faire attention au sursaut d'orgueil des Croates, qui doivent se souvenir des deux dernières confrontations. Deux lourdes défaites pour les Balkans, d’abord à Zagreb (1-4), puis à Wembley (1-5), en 2008 et 2009. Une autre époque où aucun Anglais n’avait participé aux deux rencontres. Alors que du côté croate, Mandzukic, Modric et Rakitic étaient là.