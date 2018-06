Coupe du Monde 2018 : La Croatie, un damier en danger ?

D’un côté, une équipe pétrie de talent. De l’autre, une campagne de qualification assez moyenne et un mental pas toujours à la hauteur des évènements. Voici comment résumer la Croatie, 18ème au classement FIFA, calée entre l’Uruguay et les Pays-Bas et portés par l’une des plus belles générations de son histoire. Petit outsider par excellence, la Croatie a vécu une phase de qualification bien tortueuse, dont elle s’est finalement extraite en barrages contre la Grèce (4-1, 0-0).

Avant cela, la nation du Monégasque Danijel Subasic a bataillé avec l’Ukraine, troisième, et l’Islande, finalement première du groupe I. L’Islande que retrouve finalement la Croatie, puisque le tirage au sort a placée l’équipe au damier en compagnie de l’Argentine de Lionel Messi, du Nigeria, et donc la formation nordique. Un tirage loin d’être clément pour les Croates, habituée néanmoins à bien figurer sur l’échiquier international ces dernières années, mais parfois trop tendre quand le niveau s'élève réellement.

Pour la génération des Modric, Rakitic, Perisic et Mandzkukic, le temps presse. Tous sont désormais trentenaires et l’aventure russe est l’une des dernières occasions de marquer l’histoire de leur pays. Même si la relève est déjà bien présente dans le groupe avec Brozovic, Kovacic ou encore Pjaca, assurant une qualité technique qui a peu d’équivalents sur la carte du football. Suffisant pour assurer une Coupe du Monde réussie à la Croatie ?

Gardiens : Danijel Subasic (Monaco/FRA), Lovre Kalinic (La Gantoise/BEL), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb/CRO)

Défenseurs : Vedran Corluka (Lokomotiv Moscou/RUS), Domagoj Vida (Besiktas/TUR), Ivan Strinic (Sampdoria/ITA), Dejan Lovren (Liverpool/ANG), Sime Vrsaljko (Atlético/ESP), Josip Pivaric (Dynamo Kiev/UKR), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen/GER), Duje Caleta-Car (RB Salzburg/AUT)

Milieux de terrain : Luka Modric (Real Madrid/ESP), Ivan Rakitic (FC Barcelone/ESP), Mateo Kovacic (Real Madrid/ESP), Milan Badelj (Fiorentina/ITA), Marcelo Brozovic (Inter/ITA), Filip Bradaric (Rijeka/CRO)

Attaquants : Mario Mandzukic (Juventus/ITA), Ivan Perisic (Inter/ITA), Nikola Kalinic (AC Milan/ITA), Andrej Kramaric (Hoffenheim/ALL), Marko Pjaca (Schalke/ALL), Ante Rebic (Eintracht Francfort/ALL)

Quadruple champion d’Europe avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018), Luka Modric n’est plus à présenter. Du haut de ses 1,73 m, le maître à jouer croate est la plaque tournante de sa sélection, avec laquelle il a débuté en 2006. Rarement décisif face au but, il est pourtant le rouage essentiel de son équipe, tant avec les Merengue qu’avec son pays.

Le capitaine de la Croatie jouit d’une liberté totale sur le terrain, et sur l’aspect technique et tactique, son association avec Ivan Rakitic dans l’entrejeu est effrayante pour l’adversaire. Seule ombre au tableau, son inculpation pour faux témoignage dans une affaire de corruption qui secoue grandement la nation des Balkans. Pour ce chef d’accusation, le petit milieu de poche madrilène risque jusqu’à 5 ans de prison. Une épée de Damoclès qui pourrait peut-être impacter les performances du joueur de 32 ans en Russie.

C’est ce qui s’appelle travailler dans l’urgence. Appelé à la rescousse pour remplacer avant les barrages Ante Cacic, limogé par le président de la Fédération Davor Suker, Zlatko Dalic a pleinement réussi sa mission face à la Grèce (4-1, 0-0). Du coup, le coach de 51 ans, natif de Livno en Bosnie, a vu son mandat prolonger jusqu’au Mondial, pour ce qui sera sa première compétition internationale. Presque une anomalie tant Dalic n’a pas un CV très clinquant.

Après une carrière de joueur quasi anonyme conclue en 2000, le technicien a eu plusieurs expériences au pays, mais aussi dans les Emirats, avec Al-Hilal puis Al-Ain. Chez ces derniers, il atteint la finale de la Ligue des Champions asiatique (2016), tombant en finale face aux Japonais de Jeonbuk. Pour lui, la Coupe du Monde peut lui permettre de se révéler et de lancer enfin une carrière qui tarde à décoller.

Souvent impeccables dans les phases de poule, la Croatie a souvent vu ses rêves briser rapidement dans les matchs à élimination direct. Cette Coupe du Monde pourrait ne pas déroger à la règle, alors que les Croates vont devoir en plus faire face à un groupe très homogène dont il n’est pas sûr qu’ils en sortent indemnes.

