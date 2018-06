Coupe du Monde 2018 : La Croatie a vraiment tout pour elle

Quatre millions d’habitants mais onze joueurs d’exception ! Bien que la Croatie dispose d’un réservoir limité, les dirigeants du football croate arrivent très souvent à trouver la bonne formule pour monter une équipe séduisante. Comme à l’Euro 2016 en France, l’équipe au damier fait sensation en Russie lors de ce premier tour. Tant et si bien qu’il ne serait pas exagéré d’affirmer que la formation croate est la meilleure de ce premier tour. Solide, compacte, joueuse, imprévisible : la Croatie a tous les atouts pour aller très loin dans cette compétition. Comme en 1998, les coéquipiers du maestro Luka Modric peuvent-ils au moins atteindre le dernier carré ? S’il est trop tôt pour le dire, la Croatie est bien partie pour être la sensation de ce Mondial…

Une défense bien solide

Sans une bonne défense, impossible de gagner une Coupe du Monde, c’est bien connu. Cela tombe bien, la Croatie en possède une très bonne. Sans nom ronflant mais avec une vraie cohésion. L’arrière-garde des Croates est hermétique et n’a toujours pas encaissé le moindre but en deux matchs. Solide dans les airs et complémentaire dans le placement, la paire Lovren-Vida a été intraitable. Les latéraux, Strinic et Vrsaljko, laissent très peu d’espaces, tout en apportant le surnombre en phase offensive. Au but, Subasic n’a pas eu grand-chose à faire mais l’a fait avec sérieux et autorité. Devant la défense, Kovacic ou Brozovic, comme ce fut le cas face à l’Argentine, font preuve d’une grande discipline. En plus d’être à la retombée des deuxièmes ballons, ils orientent parfaitement le jeu.

Modric-Rakitic, deux génies dans l’entrejeu

La vraie clé de la réussite croate se trouve au milieu. Avec un duo Luka Modric - Ivan Rakitic, comment pouvait-il en être autrement ? Adversaires en club, les deux milieux du FC Barcelone et du Real Madrid jouent en osmose avec le maillot à damier. Avec eux, tout devient plus facile. Les ballons ressortent proprement, arrivent dans les pieds et font parfois mouche comme face à l’Argentine avec ce but venu d’ailleurs signé Modric. Pas une sélection présente au Mondial peut se targuer d’avoir un duo aussi joueur, classe et décisif. « Modric aurait probablement plus d'attention s'il était allemand ou espagnol, a déclaré Lovren en conférence de presse. Il serait peut-être même Ballon d'Or. C'est un vrai plaisir de jouer avec Luka Modric, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment (...) Nous sommes tous des amoureux du football et nous savons que Modric est un joueur incroyable. »

>>> PRÉSENTATION DE LA CROATIE <<<

Mandzukic, harceleur n°1

« Nous avons une bonne équipe : on parle beaucoup de France 98, nous espérons pouvoir réitérer quelque chose de la sorte. » Mario Mandzukic espère marcher sur les pas de Davor Suker, son illustre prédécesseur. S’il est moins buteur que l’ancienne gloire du FC Séville, l’attaquant de la Juventus Turin est indispensable à la Croatie. Sur un terrain, Mandzukic ne s’arrête jamais. Continuellement en mouvement, l’ex-buteur du Bayern Munich est le premier défenseur de son équipe, gênant considérablement les relances adverses. Sa capacité à garder le ballon et à faire remonter le bloc équipe est un atout très important. Ne reste désormais plus qu’à débloquer son compteur en Russie. Avec 30 buts en 85 sélections, cela ne devrait pas tarder…