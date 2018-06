Coupe du Monde 2018 : La Corée du Sud guette sa renaissance

La force de l’habitude ou presque pour la Corée du Sud. Depuis 1986 inclus, « les Guerriers Taeguk » sont présents sans discontinuer parmi le gratin du football mondial. Pour ce Mondial 2018, le « pays du matin frais » a vu le hasard lui attribuer un groupe F assez homogène où derrière l’Allemagne, la deuxième place est à saisir puisque le Mexique et la Suède composent le reste de cette poule. Un tirage néanmoins loin d’être évident pour la 61ème nation au classement FIFA, dont l’avantage est tout de même de rencontrer l’ogre allemand lors du dernier match de sa poule.

Pour arriver jusqu’en Russie, la Corée du Sud a surmonté un parcours éliminatoire en demi-teinte, avec une première phase conclue haut la main devant la Liban, avant de balbutier ensuite avec une deuxième place derrière l’Iran lors de la seconde phase, et seulement deux points d’avance sur la Syrie et l’Ouzbékistan. Une fin de parcours plus complexe, avec notamment un revers en Iran, qui a coûté sa place au sélectionneur et ancien international allemand Uli Stielike, remplacé par l’un de ses adjoints, Shin Tae-Yong.

Depuis la campagne de qualification, la République de Corée a enchaîné de nombreux matchs amicaux, avec des résultats parfois surprenants (succès sur la Colombie) et d’autres plus inquiétants (défaite en Russie, en Irlande du Nord ou en Pologne, nul contre la Jamaïque). Difficile donc de prédire l’avenir de ces Guerriers venus d’Asie, si ce n’est que les huitièmes de finale seront une marche bien compliquée à atteindre avec un groupe de 28 amputé du milieu de Dijon Kwon Chang-hoon (34 matchs / 11 buts en Ligue 1), blessé, ou la non-sélection du Troyen Hyun-jun Suk.

Gardiens : Kim Seung-gyu (Vissel Kobe), Kim Jin-hyeon (Cerezo Osaka), Cho Hyun-woo (Daegu FC)

Défenseurs : Kim young-gwon (Guangzhou Evergrande), Jang Hyun-soo (FC Tokyo), Jung Seung-hyun (Sagan Tosu), Yun Yong-sun (Seongnam FC), Oh Ban-suk (Jeju United), Kim Min-woo (Sangju Sangmu), Park Joo-ho (Ulsan Hyundai), Hong Chul (Sangju Sangmu), Go Yo-han (FC Seoul), Lee Yong (Jeonbuk Hyundai Motors)

Milieux : Ki Sung-yueng (Swansea City), Jung Woo-young (Vissel Kobe), Ju Se-jong (Asan Mugunghwa FC), Koo Ja-cheol (FC Augsburg), Lee Jae-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Lee Seung-woo (Hellas Verona), Moon Seon-min (Incheon United)

Attaquants : Kim Shin-wook (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Hwang Hee-chan (FC Red Bull Salzburg)

Heung-Min Son est dans une impasse. Star dans la péninsule sud-coréenne, l’attaquant de Tottenham, âgé de 25 ans, doit faire face à une lourde obligation : celle de servir son pays durant quasiment deux ans (21 mois) lors de son service militaire. Un devoir à réaliser avant ses 28 ans. Pour s’y soustraire, l’avant-centre des Spurs doit impérativement remporter une médaille avec son équipe nationale. Et si gagner la Coupe du Monde est une chimère, un sacre lors des prochains Jeux Asiatiques (18 août / 2 septembre) est bien plus envisageable.

C’est donc avec une imposante épée de Damoclès au-dessus de la tête que le buteur londonien (12 réalisations et 6 passes en Premier League cette saison) va évoluer en Russie. Un avenir incertain qui pourrait peser lourd sur les performances du capitaine coréen, auteur de 7 réalisations durant l’ensemble des éliminatoires, mais d’un seul but sur la deuxième phase de qualification. Motif d’espoir pour la sélection : Hee-Chan Hwang, attaquant du RB Salzburg et auteur de 12 buts cette saison avec le club autrichien, qui représente à 22 ans le futur du football de son pays.

Inconnu sur le Vieux-Continent, Shin Tae-Yong est bien plus reconnu sur ses terres. Ancien international (23 capes / 3 buts), l’ex-milieu offensif est à 47 ans un habitué de la sélection. Intronisé à la fin des éliminatoires en remplacement d’Uli Stielike, il a officié en tant qu’adjoint de l’Allemand tout en occupant les fonctions d’entraîneur des -20 ans. Vainqueur de la Ligue des Champions asiatique en 2010 avec le club coréen du Seongnam FC, l’entraîneur coréen fera face à son premier vrai test à la tête de la République de Corée lors du Mondial 2018.

Entre une star sous pression et un groupe sans résultats très probants ces derniers mois, la Corée du Sud n’apparaît pas comme un candidat crédible à une place dans le Top 16 mondial. Reste que plusieurs hommes, à commencer par le buteur du RB Salzburg Hwang Hee-Chan, pourraient percer cet été et permettre à la République de Corée de poursuivre un peu plus longtemps que prévu son aventure russe.

