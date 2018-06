Les bonnes blagues ne manqueront pas pour nos amis belges. Ont-ils fait la bêtise d’aller chercher la première place de leur poule, en battant l’Angleterre 1-0 grâce à ce but de Januzaj pas vilain du tout ? L’avenir le dira, mais il y a fort à parier que les Anglais ne sont pas mécontents de leur sort. C’était tout l’enjeu de cette finale du groupe G, qui avait été rendue peut-être un peu plus sympa avec la première place obtenue par la Colombie dans le groupe H, plus tôt dans la journée. Car l’Angleterre va donc devoir se coltiner Radamel Falcao et ses amis, tout de même, en huitièmes.

Mais c’est donc si on voit plus loin que la Belgique a peut-être commis une erreur. Car les Belges, qui affronteront eux le Japon pour démarrer leur phase à élimination directe, peuvent retrouver le Brésil en quarts de finale. Les Anglais, eux, affronteraient en cas de qualification le vainqueur de Suède-Suisse… Le chemin vers le dernier carré semble donc, de prime abord, bien plus dégagé. D’autant qu’en cas de match nul, c’est la Belgique qui terminait deuxième, sur les mêmes critères du fair-play qui avaient départagé le Japon et le Sénégal dans le groupe H (cinq cartons jaunes pour la Belgique, un seul pour l’Angleterre).

Les deux sélections étaient remaniées, avec Michy Batshuayi ou Jamie Vardy titularisés, ce qui a eu pour effet de laisser Romelu Lukaku et Harry Kane (le meilleur buteur de la compétition) sur le banc. Ça a été le cas dans les autres secteurs de jeu aussi, avec par exemple Kevin de Bruyne ou Eden Hazard ménagés en Belgique. Les Anglais avaient mieux débuté, mais leur seule vraie occasion a eu lieu après le but de Januzaj (1-0, 51e), avec ce duel remporté par Thibaut Courtois face à Marcus Rashford (66e). Dans les dernières minutes, les Belges auraient pu doubler la mise par Marouane Fellaini (83e, 90e+2) ou encore Dries Mertens (89e), qui n’est entré qu’en toute fin de match.