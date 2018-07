Coupe du Monde 2018 : Isco, le petit général

Peu de joueurs font autant l’unanimité que lui. C’est une règle immuable : quand on aime le football, on aime Isco. Et inversement. A l’instar de Luka Modric avec la Croatie, il ne s’adapte pas au rythme du match. C’est lui qui le dicte. Et sur ce début de compétition, le meneur de jeu ibérique remplit plutôt bien son rôle. Si l’Espagne n’a pas survolé la poule B, elle a eu le mérite de terminer à la première place de son groupe, devant le Portugal, l’Iran et le Maroc. Et Isco, du haut de ses 1m76, n’est pas étranger à cela.

C’est bien simple, depuis le début du tournoi, Isco ne rate rien. Ou peu. A l’image de ses 93 % de passes réussies (91% dans la moitié de terrain adverse), le milieu offensif du Real Madrid joue à un très haut niveau. Cela ne se traduit pas au niveau des passes décisives (0) ni dans son nombre de buts (1, contre le Maroc), mais sur les trois premiers matchs, Isco a certainement été le joueur le plus régulier du onze de Fernando Hierro.

Le meilleur joueur de l’Espagne ?

Dans une configuration où Andrés Iniesta n’est plus aussi dominant que dans ses jeunes années et où David Silva est méconnaissable dans ce tournoi, la capacité du Madrilène à dicter le tempo le jeu de la Roja s’avère d’autant plus utile. Dans un rôle d’électron libre, l’ancien de Malaga a la liberté de se déplacer entre les lignes et dans les couloirs. Sa justesse technique et sa vision du jeu font le reste. Est-il finalement l’arbre qui cache la forêt d’une Espagne en panne d’inspiration ? Peut-être mais n’est-ce pas finalement le propre des grands joueurs de gommer les faiblesses d’un collectif ?

Pas encore assez décisif face au but, un reproche qui lui a souvent été fait dans sa carrière de club, le joueur de 26 ans pourrait frapper un grand coup face au pays hôte. Favorite de son huitième de finale, la Roja sait qu’elle peut compter sur l’un des magiciens de ce Mondial pour lui montrer la voie. Et la remettre sur le toit du monde ?