Coupe du Monde 2018 : Gabriel Jesus, un héritier tout neuf

Se nommer Jesus au Brésil n'a rien d'anodin. A 21 ans, la carrière de l'homme au nom biblique s’est accéléré cette saison et pour sa première année complète en Angleterre, Gabriel Jesus est devenu un titulaire à part entière de Manchester City sous la houlette de Pep Guardiola. Pas un mince exploit quand son principal concurrent se nomme Sergio Agüero. Mais au gré des blessures de l’Argentin, le natif de São Paulo s’est petit à petit imposé à la pointe de l’attaque des Sky Blues.

Comme le Kun, il a lui aussi connu son lot de déboires, comme cette blessure au genou au cœur de l’hiver qui l’a contraint à louper deux mois de compétition en janvier et février. Mais loin de le ralentir, ce pépin physique a permis au champion olympique 2016 de remettre du gaz dans le moteur et de boucler son exercice par huit buts et une passe décisive toutes compétitions confondues entre mars et mai.

Un style pas très samba

Loin des fulgurances techniques d’un Neymar, l’ex-buteur de Palmeiras, promu capitaine en amical contre la Croatie le temps d’un match, n’a pas la vista des anciennes icones brésiliennes que sont Ronaldo, Romario ou Rivaldo. Joueur de surface par excellence, Jesus crée peu. Et disparaît parfois un peu trop lors de certaines rencontres. Pas forcément le plus à l’aise lorsqu’il s’agit d’évoluer seul en pointe, le Pauliste se bonifie avec des ailiers et des milieux créateurs proches de lui. D’où la grande différence entre Jesus et son concurrent au sein de la Seleçao, Roberto Firmino (Liverpool), bien plus à l’aise dans la construction du jeu et les espaces réduits.

En revanche, avec des pourvoyeurs de ballon comme Neymar, Willian ou Coutinho, l’instinct de buteur de Jesus se réveille et ressort du collectif jaune et bleu. En sélection, le champion d’Angleterre en titre brille avec un ratio impressionnant de 9 buts en 16 matchs. Des chiffres forcément appréciables pour son sélectionneur Tite, qui peut compter sur Jesus pour soulager Neymar en attaque et accentuer la pression sur les défenses adverses. Unique buteur contre l’Allemagne fin mars (0-1) dans une affiche digne d’une finale de Coupe du Monde, Gabriel Jesus se verrait bien rééditer pareil performance en terres russes. Pour s’affirmer définitivement comme l’héritier d’une glorieuse lignée de buteurs brésiliens. Et refermer avec brio le douloureux chapitre du Mondial 2014.

Coupe du Monde de la FIFA : Suivez 100% des matchs en direct seulement sur beIN SPORTS

@NicolasSarnak