Quatre ans après son fiasco lors de la Coupe du monde 2014, l’Espagne pouvait difficilement imaginer pire contexte pour son entrée en lice en Russie. La Roja a beau être invaincue depuis vingt matches, le renvoi de Julen Lopetegui à l’avant-veille de son premier match ne place évidemment pas la sélection espagnole dans les meilleures dispositions. Qui plus est à l’heure d’affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Tous les yeux sont depuis mercredi braqués sur l’Espagne et son nouveau sélectionneur Fernando Hierro, chargé d’assumer dans l’urgence la succession de Julen Lopetegui. L’ancien défenseur du Real Madrid est à tel point épié qu’une photo anodine prise lors de l’entraînement de la Roja ce jeudi lui vaut de voir une partie de sa composition d’équipe pour le match face au Portugal fuiter dans les médias espagnols. La faute à une feuille de son carnet laissée en partie visible…

Les objectifs des photographes de AS n’ont évidemment pas laissé passer l’occasion, permettant ainsi d’apprendre que Diego Costa devrait être préféré Iago Aspas et Rodrigo à la pointe de l’attaque, Isco et David Silva l’épaulant sur les côtés. Et le cliché laisse également apparaitre la composition du milieu de terrain avec Koke aligné aux côtés de Sergio Busquets et Andres Iniesta. Seule la défense n’a pas fuité, mais Nacho, Gerard Piqué, Sergio Ramos et Jordi Alba devraient être alignés devant David De Gea.