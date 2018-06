Pour sa première Coupe du monde depuis 1990, l'Egypte pourra bien compter sur son joyau, Mohamed Salah. L'attaquant de Liverpool avait fait peur à tout un pays en sortant sur blessure, touché à l'épaule, lors de la finale de la Ligue des champions. Alors qu'on craignait qu'il soit absent au moins un mois, le meilleur joueur de Premier League a déjà repris l'entraînement. Et il y a de très bonnes chances qu'il soit sur le terrain, vendredi, pour le match très important de l'Egypte face à l'Uruguay.

"Je peux pratiquement assurer à 100% qu'il va jouer, à moins qu'il y ait un imprévu de dernière minute, a déclaré ce jeudi le sélectionneur des Pharaons, Hector Cuper. On essaye de faire en sorte qu'il soit en confiance. Les médecins vont lui laisser le choix entre jouer ou non. Mais je connais très bien Salah, je sais qu'il n'a pas peur."

Toutefois, aucun risque ne sera pris avec la santé du meilleur joueur de l'équipe. Surtout que l'Egypte pourrait plutôt jouer sa qualification dans les deux rencontres suivantes, face aux équipes les plus faibles de la poule, la Russie et l'Arabie Saoudite. "S'il décide de jouer, c'est qu'il aura toutes les garanties sur le plan physique, et je suis sûr que tout ira bien, assure Cuper. Et s'il s'avère qu'il y a un problème de dernière minute, on l'évaluera, et on essaiera de le résoudre."