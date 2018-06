A côté des David Silva, Andrés Iniesta, Isco, Thiago Alcantara et autre Marco Asensio, Diego Costa peut avoir l'air un peu emprunté et lourdaud. Mais l'attaquant de l'Atlético de Madrid est aussi un joueur très technique, capable d'éliminer balle au pied. Même si ses qualités premières sont évidemment la finition, et la puissance. C'est sans doute pour ces vertus que Julen Lopetegui avait opté pour le Colchonero au moment de dresser sa liste des 23, avant d'être viré au profit de Fernando Hierro. Le numéro 19 de l'Espagne a notamment été préféré à Alvaro Morata, en difficulté à Chelsea, un club que Diego Costa a quitté en septembre dernier, pour pouvoir se relancer en Liga.

Après avoir rencontré des difficultés relationnelles avec Antonio Conte sur les bords de la Tamise, celui qui a aussi porté la tunique de la Seleçao a retrouvé le sourire de l'autre côté des Pyrénées. Le tout au sortir d'une oisiveté de plusieurs mois, puisque l'Atlético ne pouvait enregistrer de nouveaux joueurs dans son effectif après avoir été sanctionné par la Fifa pour des irrégularités dans des transferts de joueurs mineurs. Et c'est dans un autre rôle qu'il a retrouvé son club de coeur... Lui qui avait marqué 27 buts en championnat d'Espagne en 2013-2014, puis 20 en Premier League en 2014-2015 et 2016-2017, n'a planté que trois banderilles depuis janvier dernier avec les Matelassiers en Liga. Il évolue désormais dans l'ombre d'un Antoine Griezmann, mais a su se rendre indispensable à Diego Simeone comme Julen Lopetegui, et maintenant Fernando Hierro.

"Personne ne peut dire, à la fin d'un match, qu'il n'a pas tout donné" Saul Niguez

Et pour cause, Diego Costa est un poison pour les défenseurs adverses, inépuisable dans les duels physiques et constant dans le pressing. Face à lui, personne ne peut se reposer... "Il travaille dans l'ombre depuis longtemps. Même quand ça n'allait pas pour lui, il a continué de travailler et personne ne pourra jamais le critiquer pour ça, note Saul Niguez dans Marca au sujet de son coéquipier. Personne ne peut dire, à la fin d'un match, qu'il n'a pas tout donné, et c'est très important. On peut être bon ou mauvais, avoir une opinion en fonction de ce qu'on attend du football, mais on ne peut pas dire que Diego Costa ne part pas à la guerre. C'est toujours le premier, et il sait que c'est très important pour nous".

La Furia Roja a en effet grandement bénéficié de son rôle ingrat face au Portugal, et ce ne sont pas José Fonte ni Pepe qui pourront dire le contraire. Le Madrilène a par ailleurs été récompensé en retour par un doublé. Sur un but entaché d'une faute sur l'ancien Merengue d'abord certes, mais ponctué par un joli mouvement technique, puis en renard des surfaces. Toute la palette de Diego Costa résumée en deux actions, et ça pourrait encore faire des dégâts contre l'Iran mercredi.